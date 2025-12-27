قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف أفسدت إسرائيل القانون الدولي وقواعد المساءلة بتلاشي وعد العدالة للفلسطينيين؟
رشاوى انتخابية.. القبض على سيدة في محيط اللجان بسوهاج
عادم سيارتك غير مطابق للاشتراطات البيئية.. مشروع قانون يفرض غرامة 15 ألف جنيه
لتوزيعها على الناخبين.. القبض على 2 من أنصار مرشح بحوزتهما مبالغ مالية بسوهاج
سعر الذهب اليوم في مصر .. الحق اشتري
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الكويتي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس الإيراني: طهران في حالة حرب شاملة مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا
بيان عاجل من نادي الجيش الملكي المغربي بعد قرارات الكاف ضده
المبعوث الأممي لليمن يدعو لخفض التصعيد في حضرموت والمهرة
انتخابات النواب 2025 .. إقبال متزايد على جولة إعادة المرحلة الأولى في قنا
إنشاء غرف فندقية بالمنازل التراثية في رشيد
والد شقيقتين في حادث الطريق الصحراوي: كانوا بيساعدوني علي العيشة.. ونفسي حد يساعدني أعالجهم
ديني

مصالحات دار الإفتاء 2025.. استقبال 2553 حالة نزاع.. والاختلاف على الميراث يتصدر المشهد

محمد صبري عبد الرحيم

حققت إدارة التوفيق والمصالحات بـدار الإفتاء المصرية، خلال عام 2025، نشاطًا ملحوظًا في معالجة العديد من قضايا النزاعات الأسرية والمجتمعية، حيث استقبلت الإدارة 2553 حالة نزاع خلال العام 2025، وذلك اضطلاعًا بدورها في دعم الاستقرار المجتمعي ونشر ثقافة الصلح والسلم الاجتماعي.

وأظهرت البيانات السنوية تنوع القضايا المعروضة على الإدارة، حيث تصدرت قضايا النزاع على الميراث المشهد بعدد 1268 حالة، تلتها قضايا النزاع على المعاملات المالية بواقع 642 حالة، ثم قضايا النزاعات على العقارات بين الأفراد بعدد 159 حالة، والحقوق المالية بين الزوجين بواقع 178 حالة، إلى جانب 306 حالات نزاع على الدية، بما يعكس اتساع نطاق عمل الإدارة وتدخلها في مختلف القضايا ذات الطابع الأسري والمجتمعي.

وشهدت الإدارة نشاطًا مكثفًا على مدار العام، حيث سجلت بعض الشهور معدلات مرتفعة في عدد القضايا، من بينها شهر أغسطس (277 حالة)، وأكتوبر (276 حالة)، وسبتمبر (254 حالة)، ويوليو (263 حالة)، وهو ما يعكس ثقة المواطنين المتزايدة في دور الإدارة وقدرتها على التعامل مع النزاعات المختلفة.

ويعكس هذا الحصاد السنوي الدور المهم الذي تقوم به إدارة التوفيق والمصالحات بدار الإفتاء المصرية في الحد من النزاعات، وتخفيف العبء عن جهات التقاضي، وترسيخ ثقافة الحوار والصلح، من خلال معالجة القضايا برؤية شرعية واجتماعية متوازنة، تراعي مصلحة الأطراف وتسهم في تحقيق السلم المجتمعي.

