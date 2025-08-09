اللوزي: دورة الألعاب الإفريقية للمدارس عهد جديد للملاكمة على منصات التتويج

أعرب الدكتور مجدي اللوزي، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، عن فخره بنتائج بعثة المنتخبات الوطنية، المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية للمدارس، التي استضافتها الجزائر خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 5 أغسطس، مشيرا إلى أن لاعبي المنتخبات المختلفة حققوا أداء جيدا خلال منافسات البطولة، وخاصة منتخب الملاكمة.

وأضاف اللوزي، في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد، هذه الدورة هي بداية انطلاقة للملاكمة نحو منصات التتويج مرة أخرى، خاصة بعد أن حقق لاعبو المنتخب 9 ميداليات متنوعة.

وأوضح: لدينا خطة لتجهيز جيل جديد للملاكمة؛ من أجل استعادة مكانة مصر في المحافل الدولية والبطولات العالمية.

وأشار إلى أن استراتيجية الاتحاد تعتمد في الوقت الحالي على تنشئة جيل صاعد وتحضيره للمنافسة في أولمبياد الشباب المقبلة المقرر إقامتها في داكار.

وأكد أن الاعتماد على جيل جديد وتنشئته رياضيا وثقافيا ونفسيا؛ ليكون قادرا على مواجهة الظروف بشكل عام، هو أمر وغاية ملحة خاصة في ظل تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بتنشئة أجيال لديها القوة والعزيمة، وأيضا تنشئته ثقافيا وأخلاقيا.

واختتم الدكتور مجدي اللوزي، تصريحاته، قائلًا: “لا زالت لدينا آمالا كثيرة وأهدافا أكبر، وهي تطوير لعبة الملاكمة في مصر بشكل يتناسب مع تاريخها الرياضي في اللعبة”.

واستضافت الجزائر منافسات دورة الألعاب الإفريقية للمدارس في 4 مدن، هي: “قسنطينة، عنابة، سطيف، سكيكدة”.

وحصدت بعثة مصر 115 ميدالية خلال منافسات البطولة، لتحتل وصافة الترتيب العام للبطولة خلف الجزائر.

وضمّت البعثة المصرية نحو 156 فردًا من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، وشاركت مصر في 13 لعبة رياضية، هي: