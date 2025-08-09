مشجع كرة ديلفري.. فيديو الـ 500 جنيه يثير الجدل على مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو نشره شاب على منصة “تيك توك” حالة من الجدل، بعدما أعلن عن توفير فرص عمل للشباب تتمثل في حضور وتشجيع مباريات الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري.

وقال الشاب، ويدعى يوسف أحمد، في الفيديو: “محتاجين ناس تحضر معانا مباريات الدوري الممتاز مقابل 500 جنيه في اليوم ووجبة”، موضحًا أن التجمع يتم في أماكن محددة يوم المباراة، مثل رمسيس أو عابدين، مع استهداف الراغبين من القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية.



وأضاف أن الاشتراك يتطلب إرسال الاسم الثلاثي وصورة شخصية عبر أحد أرقام الهواتف، لاستخراج “بطاقة مشجع”، لافتًا إلى أن الجماهير قد تُكلَّف بتشجيع أي من فرق الدوري المصري، مثل بيراميدز، سيراميكا كليوباترا، أو مودرن سبورت، وغيرها.