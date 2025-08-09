قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة تستدعي مسئولا بـ المحميات ..وتمنحه مهلة لتصحيح الأوضاع لهذا السبب
أسعار العملات العربية اليوم السبت وفقا لآخر تحديث
الشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟
سموحة يتقدم على طلائع الجيش بهدف نظيف بالشوط الأول في الدوري
الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور
ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات وأمطار رعدية.. ماذا يخبئ الطقس غدًا؟
الأهلي يشكو جماهير الزمالك بسبب زيزو
عائلات المحتجزين الإسرائيليين: حكومتنا يقودها آكلون للموت يفرضون علينا حربا أبدية
أول تعليق من الأهلي على قرعة دوري أبطال أفريقيا
خبير تغذية: الثوم والشاي والخضروات الورقية من أبرز مضادات الالتهابات
تهديد لأمن المنطقة.. إيران تعلن رفضها لـ ممر القوقاز المدعوم من ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يعلن عودة شارة القيادة لـ شتيجن

برشلونة
برشلونة
القسم الرياضي

أعلن نادي برشلونة أن مارك-أندريه تير شتيجن سيعود كقائد للفريق الأول، بعد أن أعلن أن حارس المرمى قد أذن للنادي بإرسال تقريره الطبي إلى رابطة الدوري الإسباني.

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي تحدث فيه تير شتيجن عن "صعوبة" الأشهر القليلة الماضية، وانتقد فيه التلميحات إلى مسؤوليته عن عدم قدرة برشلونة على تسجيل لاعبين جدد، مؤكدًا أن النادي وافق بالكامل على جراحة ظهره وجدول تعافيه.

أدى الخلاف إلى تجريد تير شتيجن، البالغ من العمر 33 عامًا، من شارة القيادة يوم الخميس. لكن الوضع تغير يوم الجمعة.

وأعلن برشلونة في بيان: "يعلن النادي أن اللاعب مارك-أندريه تير شتيجن قد وقّع على التفويض اللازم لإرسال التقرير الطبي المتعلق بجراحته إلى رابطة الدوري الإسباني". وأضاف: "تم إغلاق القضية التأديبية، وعاد اللاعب لقيادة الفريق الأول بأثر فوري".

كان النادي قد فتح تحقيقًا تأديبيًا ضد حارس المرمى يوم الثلاثاء بعد تباينات حول مدة تعافيه من جراحة أسفل الظهر التي خضع لها تير شتيجن بنجاح الأسبوع الماضي.

كان برشلونة بحاجة إلى توقيعه على تقرير الإصابة لإرساله إلى الدوري الإسباني لإفساح المجال أمام سقف الرواتب، وتمكين النادي من تسجيل لاعبين آخرين بسهولة أكبر دون انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال تير شتيغن في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة للغاية بالنسبة لي، جسديًا وشخصيًا. كأي لاعب، بعد التعرض لإصابة، كانت أولويتي الوحيدة دائمًا هي العودة إلى الملعب في أسرع وقت ممكن، مدفوعًا فقط برغبتي في مساعدة الفريق والقيام بما أحبه أكثر من أي شيء آخر: المنافسة".

وأضاف أن ما قيل عنه في الأسابيع الأخيرة "لا أساس له من الصحة على الإطلاق"، لذلك رأى أنه "من الضروري التعبير عن روايتي للأحداث باحترام، ولكن أيضًا بوضوح".

وقال: "اتخذ قرار الخضوع للجراحة بعد التشاور مع الأطباء المتخصصين، ووافق عليه النادي تمامًا". أعلنتُ علنًا عن فترة التعافي المُقدّرة، والتي حدّدها لي خبراء طبيون رفيعو المستوى، وبالتنسيق الدائم مع النادي.

صرّح تير شتيغن قبل الجراحة أن فترة التعافي ستستغرق حوالي ثلاثة أشهر. لم يُعلن النادي عن جدول زمني رسمي لعملية التعافي، مكتفيًا بالقول إن العملية كانت "ناجحة" وأن "تعافيه سيُحدّد موعد عودته".

وقال: "لم أكن لأتخيّل في أي لحظة أن وضعي المُؤسف - خضوعي لعملية جراحية أخرى - كان ضروريًا لتسجيل زملاء آخرين في الفريق أحترمهم بشدة وأتطلع إلى مُشاركة غرفة الملابس معهم لمواسم عديدة". "أي تفسير آخر يبدو لي مُجحفًا وغير دقيق".

وقّع النادي مع حارس مرمى إسبانيول خوان جارسيا في يونيو. وحراس المرمى الآخرون هم المخضرم فويتشيك تشيزني وإيناكي بينيا.

وقال: “طوال مسيرتي المهنية، حرصتُ دائمًا على التحلّي بالاحترافية والاحترام والالتزام بشعارات النادي الذي أمثّله، أُكنّ محبةً عميقةً لنادي برشلونة، لهذه المدينة، ولأهلها، الذين دعموني على مرّ السنين، لا يزال التزامي بهذه الألوان راسخًا”.

غاب تير شتيجن عن معظم الموسم الماضي بسبب تمزق في وتر ركبته، وفي عام ٢٠٢٣ غاب عن الملاعب لشهرين تقريبًا بسبب خضوعه لعملية جراحية أخرى في الظهر، بدأ بينيا وتشيزني، البالغ من العمر ٣٥ عامًا، المباراة بدلًا من تير شتيغن الموسم الماضي.

عاد برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، إلى إسبانيا يوم الثلاثاء بعد انتهاء جولته التحضيرية في آسيا. 

سيواجه نادي كومو الإيطالي في مباراته التحضيرية الأخيرة يوم الأحد في برشلونة، وستكون مباراته الأولى في الدوري أمام مايوركا السبت المقبل.

برشلونة مارك أندريه تير شتيجن الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025

ترشيحاتنا

أرسنال

تشكيل أرسنال أمام أتلتيك بلباو وديا

صورة من اللقاء

السعودية تفوز على غينيا 48-25 ببطولة العالم لليد تحت 19 عاما

يانيك فيريرا

يانيك فيريرا يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم

بالصور

بعد وصوله سن المعاش.. من هو محمد نصر أبرز مخرجي كرة القدم في مصر

المخرج محمد نصر الدين
المخرج محمد نصر الدين
المخرج محمد نصر الدين

هل فنجان القهوة الصباحي يرفع الكوليسترول؟.. دراسة تكشف الحقيقة

هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟
هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟
هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟

تأثير الإدمان النفسي والجسدي والإجتماعي على المدمن.. خبير يوضح

مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره

أخبار السيارات| انهيار مبيعات تسلا في أوروبا.. وماسك متهم الاحتيال المالي

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

مشجعين كرة القدم

مشجع كرة ديلفري.. فيديو الـ 500 جنيه يثير الجدل على مواقع التواصل

ذكريات رشوان توفيق ووالدته

رشوان توفيق: أنا ابن دعاء أمي وحياتي كلها رضا وذكريات لا تنسى

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد