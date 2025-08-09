برشلونة يعلن عودة شارة القيادة لـ شتيجن

أعلن نادي برشلونة أن مارك-أندريه تير شتيجن سيعود كقائد للفريق الأول، بعد أن أعلن أن حارس المرمى قد أذن للنادي بإرسال تقريره الطبي إلى رابطة الدوري الإسباني.

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي تحدث فيه تير شتيجن عن "صعوبة" الأشهر القليلة الماضية، وانتقد فيه التلميحات إلى مسؤوليته عن عدم قدرة برشلونة على تسجيل لاعبين جدد، مؤكدًا أن النادي وافق بالكامل على جراحة ظهره وجدول تعافيه.

أدى الخلاف إلى تجريد تير شتيجن، البالغ من العمر 33 عامًا، من شارة القيادة يوم الخميس. لكن الوضع تغير يوم الجمعة.

وأعلن برشلونة في بيان: "يعلن النادي أن اللاعب مارك-أندريه تير شتيجن قد وقّع على التفويض اللازم لإرسال التقرير الطبي المتعلق بجراحته إلى رابطة الدوري الإسباني". وأضاف: "تم إغلاق القضية التأديبية، وعاد اللاعب لقيادة الفريق الأول بأثر فوري".

كان النادي قد فتح تحقيقًا تأديبيًا ضد حارس المرمى يوم الثلاثاء بعد تباينات حول مدة تعافيه من جراحة أسفل الظهر التي خضع لها تير شتيجن بنجاح الأسبوع الماضي.

كان برشلونة بحاجة إلى توقيعه على تقرير الإصابة لإرساله إلى الدوري الإسباني لإفساح المجال أمام سقف الرواتب، وتمكين النادي من تسجيل لاعبين آخرين بسهولة أكبر دون انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال تير شتيغن في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة للغاية بالنسبة لي، جسديًا وشخصيًا. كأي لاعب، بعد التعرض لإصابة، كانت أولويتي الوحيدة دائمًا هي العودة إلى الملعب في أسرع وقت ممكن، مدفوعًا فقط برغبتي في مساعدة الفريق والقيام بما أحبه أكثر من أي شيء آخر: المنافسة".

وأضاف أن ما قيل عنه في الأسابيع الأخيرة "لا أساس له من الصحة على الإطلاق"، لذلك رأى أنه "من الضروري التعبير عن روايتي للأحداث باحترام، ولكن أيضًا بوضوح".

وقال: "اتخذ قرار الخضوع للجراحة بعد التشاور مع الأطباء المتخصصين، ووافق عليه النادي تمامًا". أعلنتُ علنًا عن فترة التعافي المُقدّرة، والتي حدّدها لي خبراء طبيون رفيعو المستوى، وبالتنسيق الدائم مع النادي.

صرّح تير شتيغن قبل الجراحة أن فترة التعافي ستستغرق حوالي ثلاثة أشهر. لم يُعلن النادي عن جدول زمني رسمي لعملية التعافي، مكتفيًا بالقول إن العملية كانت "ناجحة" وأن "تعافيه سيُحدّد موعد عودته".

وقال: "لم أكن لأتخيّل في أي لحظة أن وضعي المُؤسف - خضوعي لعملية جراحية أخرى - كان ضروريًا لتسجيل زملاء آخرين في الفريق أحترمهم بشدة وأتطلع إلى مُشاركة غرفة الملابس معهم لمواسم عديدة". "أي تفسير آخر يبدو لي مُجحفًا وغير دقيق".

وقّع النادي مع حارس مرمى إسبانيول خوان جارسيا في يونيو. وحراس المرمى الآخرون هم المخضرم فويتشيك تشيزني وإيناكي بينيا.

وقال: “طوال مسيرتي المهنية، حرصتُ دائمًا على التحلّي بالاحترافية والاحترام والالتزام بشعارات النادي الذي أمثّله، أُكنّ محبةً عميقةً لنادي برشلونة، لهذه المدينة، ولأهلها، الذين دعموني على مرّ السنين، لا يزال التزامي بهذه الألوان راسخًا”.

غاب تير شتيجن عن معظم الموسم الماضي بسبب تمزق في وتر ركبته، وفي عام ٢٠٢٣ غاب عن الملاعب لشهرين تقريبًا بسبب خضوعه لعملية جراحية أخرى في الظهر، بدأ بينيا وتشيزني، البالغ من العمر ٣٥ عامًا، المباراة بدلًا من تير شتيغن الموسم الماضي.

عاد برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، إلى إسبانيا يوم الثلاثاء بعد انتهاء جولته التحضيرية في آسيا.

سيواجه نادي كومو الإيطالي في مباراته التحضيرية الأخيرة يوم الأحد في برشلونة، وستكون مباراته الأولى في الدوري أمام مايوركا السبت المقبل.