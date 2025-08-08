رد ناري من تير شتيجن على أزمته مع برشلونة

ردّ حارس مرمى برشلونة، مارك أندريه تير شتيجن، على التلميحات التي تُحمّله مسؤولية عجز النادي عن تسجيل لاعبين جدد، مُصرّاً يوم الجمعة على موافقة بطل إسبانيا على جراحة ظهره وجدول تعافيه بالكامل.

وشكّل جدول إعادة تأهيل الألماني، البالغ من العمر 33 عاماً، والممتد لثلاثة أشهر، مشكلةً غير متوقعة لبرشلونة، الذي كان يأمل في استغلال إصابته لتخفيف قيود اللعب المالي النظيف بموجب قواعد الدوري الإسباني.

كان برشلونة قد طلب من شتيغن توقيع إجازة طبية طويلة الأمد تُمكّنه من سداد 80% من راتبه حتى منتصف الموسم، والامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني، ما يسمح له بتسجيل لاعبين جدد.

لكن إعلان تير شتيجن على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيغيب عن الملاعب لثلاثة أشهر فقط أثار حفيظة إدارة النادي، حيث تُشترط قواعد الدوري الإسباني غياب اللاعب عن الملاعب لمدة أربعة أشهر على الأقل لتُعتبر إصابة طويلة الأمد.

وقال تير شتيجن في بيان على إنستجرام، بعد يوم من تجريده من شارة القيادة: "اتُخذ قرار الخضوع للجراحة بعد استشارة أطباء متخصصين، وبموافقة كاملة من النادي".

وأضاف: "علاوة على ذلك، أعلنتُ علنًا عن المدة الدنيا اللازمة للتعافي بعد ذلك، والتي أبلغني بها خبراء مرموقون، وبالتنسيق الدائم مع النادي".

يبدأ الموسم في 15 أغسطس

تعاقد برشلونة مع حارس المرمى خوان غارسيا، البالغ من العمر 24 عامًا، من غريمه المحلي إسبانيول الشهر الماضي، بينما تعاقد مع ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.

ومع ذلك، لم يُسجل اللاعبان بعد في موسم الدوري الإسباني الجديد الذي سينطلق في 15 أغسطس.

وأضاف تير شتيجن: "أود أن أوضح - في ضوء بعض التكهنات - أن جميع تعاقدات النادي وتجديدات عقوده قد اكتملت قبل خضوعي للجراحة". "لذلك، لا يمكنني في أي وقت أن أعتبر أن ظروفي المؤسفة مع الجراحة الجديدة التي اضطررت للخضوع لها ستكون ضرورية لتسجيل زملاء آخرين... وأي تفسير بديل يبدو لي غير عادل وغير دقيق.