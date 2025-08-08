قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أستاذ علوم سياسية عن قرار احتلال غزة: إسرائيل تكتب التاريخ بالجرافات
سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية غدا.. اعرف الشروط
الجيل: احتلال غزة إفلاس سياسي واستمرار لانتهاكات وإجرام إسرائيل
السفير الأمريكي بإسرائيل يشن هجوما لاذعا ضد رئيس الوزراء البريطاني بسبب غزة
الاثنين.. الإسماعيلي يجري اختباراته الخارجية للناشئين في دمياط
مهرجان العلمين 2025 .. توافد الجمهور بكثافة على حفل تامر عاشور
إيقاف مدرب برشلونة المباراة القادمة في دوري أبطال أوروبا
خطوات دفع فاتورة المياه 2025 أون لاين
خطوة للأمان.. مبادرة لوقف نزيف الطرق في الوادي الجديد
الشوط الأول.. الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 0-0 في الدوري
تدريبات خاصة للاعب الزمالك المستبعد من مواجهة سيراميكا في الدوري
حشـ يش وفيديوهات خادشة.. اعترافات صانع المحتوى خالد الرسام بعد ضبطه
رد ناري من تير شتيجن على أزمته مع برشلونة

ردّ حارس مرمى برشلونة، مارك أندريه تير شتيجن، على التلميحات التي تُحمّله مسؤولية عجز النادي عن تسجيل لاعبين جدد، مُصرّاً يوم الجمعة على موافقة بطل إسبانيا على جراحة ظهره وجدول تعافيه بالكامل.

وشكّل جدول إعادة تأهيل الألماني، البالغ من العمر 33 عاماً، والممتد لثلاثة أشهر، مشكلةً غير متوقعة لبرشلونة، الذي كان يأمل في استغلال إصابته لتخفيف قيود اللعب المالي النظيف بموجب قواعد الدوري الإسباني.

كان برشلونة قد طلب من شتيغن توقيع إجازة طبية طويلة الأمد تُمكّنه من سداد 80% من راتبه حتى منتصف الموسم، والامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني، ما يسمح له بتسجيل لاعبين جدد.

لكن إعلان تير شتيجن على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيغيب عن الملاعب لثلاثة أشهر فقط أثار حفيظة إدارة النادي، حيث تُشترط قواعد الدوري الإسباني غياب اللاعب عن الملاعب لمدة أربعة أشهر على الأقل لتُعتبر إصابة طويلة الأمد. 

وقال تير شتيجن في بيان على إنستجرام، بعد يوم من تجريده من شارة القيادة: "اتُخذ قرار الخضوع للجراحة بعد استشارة أطباء متخصصين، وبموافقة كاملة من النادي".

وأضاف: "علاوة على ذلك، أعلنتُ علنًا عن المدة الدنيا اللازمة للتعافي بعد ذلك، والتي أبلغني بها خبراء مرموقون، وبالتنسيق الدائم مع النادي".

يبدأ الموسم في 15 أغسطس

تعاقد برشلونة مع حارس المرمى خوان غارسيا، البالغ من العمر 24 عامًا، من غريمه المحلي إسبانيول الشهر الماضي، بينما تعاقد مع ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.

ومع ذلك، لم يُسجل اللاعبان بعد في موسم الدوري الإسباني الجديد الذي سينطلق في 15 أغسطس.

وأضاف تير شتيجن: "أود أن أوضح - في ضوء بعض التكهنات - أن جميع تعاقدات النادي وتجديدات عقوده قد اكتملت قبل خضوعي للجراحة". "لذلك، لا يمكنني في أي وقت أن أعتبر أن ظروفي المؤسفة مع الجراحة الجديدة التي اضطررت للخضوع لها ستكون ضرورية لتسجيل زملاء آخرين... وأي تفسير بديل يبدو لي غير عادل وغير دقيق.

تير شتيجن برشلونة إسبانيا

