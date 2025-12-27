بعد نجاحه مع جنات .. الحسن عادل ينتهى من تصوير كليب "كل سنة" بمشاركة طفلة من متلازمة داون

بعد النجاح الذى حققه دويتو الليلة حلوة الذى جمع بين المطربة جنات والحسن عادل، إنتهى الحسن عادل من تصوير فيديو كليب جديد يحمل عنوان كل سنة، في تجربة فنية إنسانية تحمل الكثير من البهجة والطاقة الإيجابية، ويشاركه في الكليب حالة إنسانية طفلة تُدعى فريدة من متلازمة داون، في لفتة تعكس دعمه لقيم الدمج المجتمعي والفرح بالحياة.



وتتميز أغنية كل سنة بطابعها المبهج والمفرح، حيث كتب كلماتها ولحنها الحسن عادل بنفسه، فيما تولى يوسف حسين مهمة التوزيع الموسيقي، لتخرج الأغنية بروح احتفالية وإحساس صادق.



ويحمل الكليب عددًا من المفاجآت البصرية والإنسانية التي تعزز من رسالة العمل، وتقدّم محتوى إيجابيًا يلامس الجمهور بمختلف فئاته، في خطوة جديدة تضاف إلى مسيرة الحسن عادل الفنية، التي تجمع بين الإبداع الفني والبعد الإنساني، ومن المقرر طرح الكليب خلال الفترة المقبلة عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وننشر صور من كواليس الكليب قبل طرحه .



وأعرب مؤخرا الحسن عادل عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها عن أغنية اللية حلوة التي جمعته بجنات، مؤكدًا أن التعاون مع نجمة بحجم جنات شكل تجربة مميزة بالنسبة له.



وقال إن فكرة الدويتو جاءت باقتراح من الموزع يوسف حسين، وتم تنفيذها بحماس كبير وحب واضح من جميع المشاركين، موضحًا أنه فور الاستماع إلى الأغنية شعر بأنها مناسبة جدًا لتقديمها بصوتيهما معًا، وهو ما شجعه على الموافقة مباشرة.

وأضاف الحسن عادل أن الأغنية قدمت بروح مبهجة ولون موسيقي خفيف، وهو ما كان الجمهور في حاجة إليه خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن ردود الفعل المشجعة منحته دافعًا قويًا للعمل على خطوات فنية أقوى خلال المرحلة المقبلة.



ويعود نجاح الليلة حلوة إلى أجوائها الإيجابية والتناغم الواضح بين صوت الحسن عادل وإحساس جنات، حيث جاءت الأغنية بكلمات محمود سليم، وألحان تيام علي، وتوزيع يوسف حسين، لتخرج في قالب مرح وإيقاع خفيف ينسجم مع ذوق الجمهور ويعزز من انتشارها السريع.

وكان الحسن عادل قد فرض اسمه بقوة في الفترة الأخيرة كواحد من أبرز الأصوات الشابة في الساحة الغنائية، بعد سلسلة من الأغاني الناجحة مثل إستنيت، "مش سالكين"، "اليوم العيد"، "ياحلاوة رمضان"، "رجوع ناهيناه"، و"مطرقعة"، التي ساهمت جميعها في توسيع قاعدة جمهوره، كم حقق الحسن مع إسلام شيندي نجاحا لافتا بأغنية "أعوذ بالله من عنيكم".