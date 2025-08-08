إيقاف مدرب برشلونة المباراة القادمة في دوري أبطال أوروبا

أعلنت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الجمعة، تغريم كل من هانسي فليك، مدرب برشلونة، ومساعده ماركوس سورغ 20 ألف يورو (23,320 دولارًا أمريكيًا)، وإيقافهما عن مباراة واحدة في مسابقات الأندية الأوروبية، لسوء السلوك.



كان فليك غاضبًا من قرارات تحكيمية عدة في مباراة نصف النهائي التي خسرها فريقه أمام إنتر ميلان بنتيجة 4-3 في مايو، والتي حرمتهم من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عقد.

تدخل العقوبات حيز التنفيذ فورًا، ما سيحرم كلا المدربين من المشاركة في بداية دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

في قرار منفصل، غُرِّم مهاجما برشلونة، لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي، 5000 يورو لكل منهما لعدم امتثالهما لتعليمات مسؤول مكافحة المنشطات وعدم توجههما فورًا إلى نقطة تفتيش خلال المباراة نفسها. كما غُرِّم برشلونة 5250 يورو لقيام جماهيره بإلقاء أشياء، و2500 يورو لإشعال الألعاب النارية خلال المباراة. وغُرِّم إنتر ميلان 22000 يورو لقيام جماهيره بإغلاق الممرات العامة، و11500 يورو لإشعال الألعاب النارية.