تعرف على تشكيل طلائع الجيش لمواجهة سموحة في الدوري

أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة في السادسة مساء اليوم على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

التشكيل الأساسي:

محمد فتحي جمعة، حسام السويس، خالد سطوحي، كريم طارق، علي حمدي، محمد شعبان، غيث عبد الله، خالد عوضي، أبو بكر كيتا، إسماعيل أجورو، محمد عاطف عثمان.

ويقود هيثم شعبان الفريق العسكري بطموح تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، معتمداً على الانضباط الدفاعي والهجمات المرتدة لمواجهة القوة الهجومية لسموحة.

طاقم التحكيم:

حكم الساحة: محمد الغازي

المساعدان: يوسف البساطي، محمد مصطفى إسماعيل

الحكم الرابع: أحمد حمدي

تقنية الفيديو: محمود دسوقي، محمد محمود لطفي