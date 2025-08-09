التشكيل الأساسي لفريق زد في مواجهة المقاولون العرب بالدوري الممتاز

أعلن محمد شوقي، المدير الفني لنادي زد، التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيخوض مواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ويحل زد ضيفا على المقاولون في اللقاء الذي يقام على ملعب عثمان أحمد عثمان، ساعيا لتحقيق بداية قوية تمنحه دفعة معنوية نحو مركز متقدم في جدول الترتيب هذا الموسم.

تشكيل زد أمام المقاولون العرب:

- حراسة المرمى: علي لطفي

- خط الدفاع: محمد ربيعة – أحمد طارق – علي جمال – أحمد كاستيلو

- خط الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد عادل "ميسي" – أحمد الصغيري

- خط الهجوم: مصطفى سعد "ميسي" – أحمد عاطف – شادي حسين

ويسعى الجهاز الفني لفريق زد بقيادة شوقي إلى فرض أسلوبه مبكرا وتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق صاعد حديثا إلى الدوري الممتاز، لتعزيز الثقة في مستهل مشوار البطولة.