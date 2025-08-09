ليلى ضياء تتوج بذهبية البطولة الإفريقية للشراع

توجت ليلى ضياء لاعبة منتخب مصر للشراع، بالميدالية الذهبية والمركز الأول في البطولة الإفريقية للمدارس، والتي أقيمت في دولة تنزانيا خلال شهر أغسطس الجاري.

وحصدت ليلى ضياء، المركز الأول في منافسات طراز الأوبتمست، لتنصب نفسها على عرش القارة الإفريقية عن جدارة واستحقاق.

من جهته، هنأ أحمد حبش رئيس الاتحاد المصري للشراع، اللاعبة، مؤكدًا أنها تستحق هذه الميدالية؛ نظرًا لمجهودها الكبير رفقة الجهاز الفني.

وأكد حبش أن مجلس الإدارة يسعى دائمًا إلى تطوير وتحسين مستويات اللاعبين في كل الفئات العمرية للوصول إلى أعلى مستوى فني ممكن.

وأشار “حبش” إلى أن الاتحاد يجهز حاليًا لإقامة بطولة الجمهورية في مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 14 إلى 19 أغسطس الجاري.