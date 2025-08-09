التشكيل الرسمي للمقاولون العرب أمام زد.. محمود دعبسة يقود الهجوم

كشف محمد مكي، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة فريقه أمام زد، في اللقاء المقرر إقامته الليلة، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

تشكيل المقاولون العرب:

- حراسة المرمى: محمود أبو السعود

- خط الدفاع: محمد حامد – مصطفى جمال – إبراهيم القاضي – محمد عنتر

- خط الوسط: جوزيف أوشايا – أحمد مجدي "كهربا" – محمود جودة

- خط الهجوم: عبد الرحمن أكمل – محمود دعبسة – تشارلز باساي



دكة البدلاء:

محمود الحضري – أمير عابد – لؤي وائل – إسلام هشام – شكري نجيب – عمر الوحش – أحمد الطيب – نادر هشام – جواكيم أوجيرا

ويسعى المقاولون العرب إلى بداية قوية في مشواره بالدوري، تحت قيادة محمد مكي، بعد الصعود مجددًا إلى دوري الأضواء.