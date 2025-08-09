قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أطماع إسرائيل في غزة متواصلة.. ودعم عمالي كبير لخطة مصر لوقف الحرب
اجتماع قطري-أميركي في إسبانيا لمناقشة خطة جديدة لإنهاء الحرب في غزة
سحبها من بين أطفالها ومزق ملابسها.. المشدد 5 سنوات لعامل حاول التعدي على جارته بأسيوط
تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟
القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو
الأزهر: قرار الاحتلال بالاستيلاء على غزة مخطط خبيث لمحو فلسطين من الوجود
مصر ترحب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان
هدى الأتربي تكذب الزمالك: لم أتلق على دعوة رسمية لحضور مباريات الأبيض
شيخ الأزهر يحكي قصة حفظه القرآن وهو صغير.. ماذا قال؟
وكالة الأنباء السورية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
مصر وتركيا.. شراكة تاريخية.. موقف موحد من غزة.. وتنسيق لحل أزمات المنطقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
المجموعة الخامسة .. ألمانيا وسلوفينيا تتأهلان للدور الرئيسي ببطولة العالم لليد تحت 19 عاما

ألمانيا
ألمانيا
حسام الحارتي

حقق منتخب ألمانيا الفوز على منتخب سلوفينيا بنتيجة 30-25 في ختام منافسات المجموعة الخامسة ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما التي تستضيفها مصر في الوقت الحالي.

وجاء تفوق المنتخب الألماني بريمونتادا مثيرة بعدما نجح في العودة للمباراة في الشوط الثاني، حيث تقدم المنتخب السلوفيني في الشوط الأول بنتيجة 14-11.

وبالمجموعة نفسها حققت جزر الفارو فوزها الأول على أوروجواي بفارق 16 هدفًا حيث انتهت المباراة بنتيجة 33-17 لجزر الفارو.

وتقدم جزر الفارو في الشوط الأول بنتيجة 13-7 ليواصل توسيع الفارق في الشوط الثاني.

وبذلك صعد للدور الرئيسي من المجموعة الخامسة منتخب ألمانيا كمتصدر للمجموعة وسلوفنيا وصيفًا للمجموعة.

وتقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، و مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، و مباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام
المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.
المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.
المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.
المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.
المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.
المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.
المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
أخبار السيارات
جنرال موتورز
تسلا
