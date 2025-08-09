قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية اللبنانية: قراراتنا سيادية ونرفض أي تدخل خارجي أو ادعاء بالوصاية
وزيرة تستدعي مسئولا بـ المحميات ..وتمنحه مهلة لتصحيح الأوضاع لهذا السبب
أسعار العملات العربية اليوم السبت وفقا لآخر تحديث
الشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟
سموحة يتقدم على طلائع الجيش بهدف نظيف بالشوط الأول في الدوري
الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور
ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات وأمطار رعدية.. ماذا يخبئ الطقس غدًا؟
الأهلي يشكو جماهير الزمالك بسبب زيزو
عائلات المحتجزين الإسرائيليين: حكومتنا يقودها آكلون للموت يفرضون علينا حربا أبدية
أول تعليق من الأهلي على قرعة دوري أبطال أفريقيا
خبير تغذية: الثوم والشاي والخضروات الورقية من أبرز مضادات الالتهابات
تهديد لأمن المنطقة.. إيران تعلن رفضها لـ ممر القوقاز المدعوم من ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نهايةٍ مُخيبةٍ للآمال.. ريكسهام يخسر 2-1 من ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

ريكسهام
ريكسهام
القسم الرياضي

حُرم ريكسهام من نهايةٍ مُخيبةٍ للآمال في عودته إلى دوري الدرجة الثانية يوم السبت، عندما سجل ساوثهامبتون، الهابط من الدوري الإنجليزي الممتاز، هدفين في الدقائق الأخيرة مُحققًا الفوز بنتيجة 2-1.

بدا أن ركلة جزاء جوش وينداس في الدقيقة 22 كافيةً لريكسهام لتحقيق أول فوزٍ له في أول مباراةٍ للفريق الويلزي بعد عودته إلى الدوري منذ 43 عامًا.

لكن مدافع أيرلندا رايان مانينغ عادل النتيجة في الدقيقة 90 بتسديدةٍ حرةٍ رائعةٍ من فوق الحائط البشري داخل القائم الأيمن، ثم أرسل جاك ستيفنز الكرة إلى القائم البعيد ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 96 على ملعب سانت ماري.

أضاع ريكسهام العديد من التغييرات لتعزيز تقدمه. 

كاد رايان هاردي أن يُحسم الفوز في الدقيقة 87، لكن حارس المرمى جافين بازونو تصدى لتسديدة المهاجم الاسكتلندي اليسرى التي مرت بجوار القائم بقليل. 

قال فيل باركنسون، مدرب ريكسهام، لشبكة سكاي سبورتس: "يؤسفني أن اللاعبين قدموا لنا الكثير اليوم. أتيحت لنا فرصة حسم المباراة. ولإنصاف رايان، تصدى الحارس ببراعة".

كاد ساوثهامبتون أن يسجل هدفًا قبل الاستراحة عندما ارتطمت تسديدة جاي روبنسون بالقائم. 

أبعد كونور كودي تسديدة آدم أرمسترونغ المرتدة من على خط المرمى. تعاقد ريكسهام مع كودي من ليستر سيتي، الذي وصل بخبرة 198 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد ريكسهام صعودًا مذهلاً تحت قيادة مالكيه المشهورين رايان رينولدز وروب ماكيلهيني. قبل ثلاث سنوات فقط، كان ريكسهام يلعب في دوريات الهواة في الدرجة الخامسة بإنجلترا.

بعد ثلاث ترقيات متتالية، يتواجد ريكسهام في دوري البطولة الإنجليزية. إنه مستوى أقل من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويُعرف بأنه أحد أصعب أقسام كرة القدم.

أظهرت المباراة النهائية يوم السبت مدى صعوبة ريكسهام.

أشار باركنسون إلى أن ساوثهامبتون، الذي فاز بمباراتين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، لديه "بدلاء بملايين الجنيهات" ليدفع بهم كلاعبين احتياطيين.

وأضاف: "كنت فخورًا جدًا اليوم، ووقفت هناك أشاهد الفريق يركض أمام جماهيرنا. كانت تلك إحدى تلك اللحظات التي نستعيد فيها ذكريات الماضي، ووقوفي هنا وأشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم تحقيقنا أي تقدم في المباراة، يُعبّر عن الكثير للفريق".

لطالما شاركت بعض الأندية الويلزية - بما في ذلك ريكسهام وسوانسي وكارديف - في نظام الدوري الإنجليزي لأسباب تاريخية، حيث لم يكن هناك دوري ويلزي وطني عند انتقالها. تأسس أول دوري يُمثل ويلز بأكملها عام ١٩٩٢ فقط.

ريكسهام دوري الدرجة الثانية الدوري الإنجليزي الممتاز ساوثهامبتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يذيع فيديو للشيخ الشعراوي عن قانون الإيجار القديم.. فيديو

استقبال حافل لـ أمين (البحوث الإسلامية) في مؤتمر علمي بالصين

وسط إشادة بدور مصر والأزهر.. استقبال حافل لـ أمين (البحوث الإسلامية) في مؤتمر علمي بالصين

غزة

مفتي الجمهورية يدين قرار "الوزراء الإسرائيلي" باحتلال قطاع غزة

بالصور

بعد وصوله سن المعاش.. من هو محمد نصر أبرز مخرجي كرة القدم في مصر

المخرج محمد نصر الدين
المخرج محمد نصر الدين
المخرج محمد نصر الدين

هل فنجان القهوة الصباحي يرفع الكوليسترول؟.. دراسة تكشف الحقيقة

هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟
هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟
هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟

تأثير الإدمان النفسي والجسدي والإجتماعي على المدمن.. خبير يوضح

مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره

أخبار السيارات| انهيار مبيعات تسلا في أوروبا.. وماسك متهم الاحتيال المالي

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

محمد نور ونادر حمدي

محمد نور يكشف سبب انفصال نادر حمدي عن فرقة واما

مشجعين كرة القدم

مشجع كرة ديلفري.. فيديو الـ 500 جنيه يثير الجدل على مواقع التواصل

ذكريات رشوان توفيق ووالدته

رشوان توفيق: أنا ابن دعاء أمي وحياتي كلها رضا وذكريات لا تنسى

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد