نهايةٍ مُخيبةٍ للآمال.. ريكسهام يخسر 2-1 من ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

حُرم ريكسهام من نهايةٍ مُخيبةٍ للآمال في عودته إلى دوري الدرجة الثانية يوم السبت، عندما سجل ساوثهامبتون، الهابط من الدوري الإنجليزي الممتاز، هدفين في الدقائق الأخيرة مُحققًا الفوز بنتيجة 2-1.

بدا أن ركلة جزاء جوش وينداس في الدقيقة 22 كافيةً لريكسهام لتحقيق أول فوزٍ له في أول مباراةٍ للفريق الويلزي بعد عودته إلى الدوري منذ 43 عامًا.

لكن مدافع أيرلندا رايان مانينغ عادل النتيجة في الدقيقة 90 بتسديدةٍ حرةٍ رائعةٍ من فوق الحائط البشري داخل القائم الأيمن، ثم أرسل جاك ستيفنز الكرة إلى القائم البعيد ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 96 على ملعب سانت ماري.

أضاع ريكسهام العديد من التغييرات لتعزيز تقدمه.

كاد رايان هاردي أن يُحسم الفوز في الدقيقة 87، لكن حارس المرمى جافين بازونو تصدى لتسديدة المهاجم الاسكتلندي اليسرى التي مرت بجوار القائم بقليل.

قال فيل باركنسون، مدرب ريكسهام، لشبكة سكاي سبورتس: "يؤسفني أن اللاعبين قدموا لنا الكثير اليوم. أتيحت لنا فرصة حسم المباراة. ولإنصاف رايان، تصدى الحارس ببراعة".

كاد ساوثهامبتون أن يسجل هدفًا قبل الاستراحة عندما ارتطمت تسديدة جاي روبنسون بالقائم.

أبعد كونور كودي تسديدة آدم أرمسترونغ المرتدة من على خط المرمى. تعاقد ريكسهام مع كودي من ليستر سيتي، الذي وصل بخبرة 198 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد ريكسهام صعودًا مذهلاً تحت قيادة مالكيه المشهورين رايان رينولدز وروب ماكيلهيني. قبل ثلاث سنوات فقط، كان ريكسهام يلعب في دوريات الهواة في الدرجة الخامسة بإنجلترا.

بعد ثلاث ترقيات متتالية، يتواجد ريكسهام في دوري البطولة الإنجليزية. إنه مستوى أقل من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويُعرف بأنه أحد أصعب أقسام كرة القدم.

أظهرت المباراة النهائية يوم السبت مدى صعوبة ريكسهام.

أشار باركنسون إلى أن ساوثهامبتون، الذي فاز بمباراتين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، لديه "بدلاء بملايين الجنيهات" ليدفع بهم كلاعبين احتياطيين.

وأضاف: "كنت فخورًا جدًا اليوم، ووقفت هناك أشاهد الفريق يركض أمام جماهيرنا. كانت تلك إحدى تلك اللحظات التي نستعيد فيها ذكريات الماضي، ووقوفي هنا وأشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم تحقيقنا أي تقدم في المباراة، يُعبّر عن الكثير للفريق".

لطالما شاركت بعض الأندية الويلزية - بما في ذلك ريكسهام وسوانسي وكارديف - في نظام الدوري الإنجليزي لأسباب تاريخية، حيث لم يكن هناك دوري ويلزي وطني عند انتقالها. تأسس أول دوري يُمثل ويلز بأكملها عام ١٩٩٢ فقط.