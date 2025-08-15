خطوات استخراج برنت تأميني والاستعلام عن الرقم أونلاين 2025

يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة استخراج برنت تأميني والاستعلام عن الرقم التأميني، خاصة مع تزايد الطلب عليه كأحد المستندات الأساسية المطلوبة للتعيين في الوظائف الجديدة.

ويعد البرنت التأميني وثيقة رسمية تصدر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وتحتوي على بيانات اشتراك المواطن في التأمينات وفترات عمله السابقة.

كيفية استخراج برنت تأمينات 2025

تتم عملية استخراج برنت التأمينات من خلال التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لمحل إقامة الشخص. ويبدأ الأمر بتحديد المكتب المختص، ثم التوجه إليه مصطحبا أصل شهادة الميلاد المميكنة للاطلاع عليها من قبل الموظف المختص.

الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأمينات

بطاقة الرقم القومي سارية المفعول

شهادة الميلاد المميكنة في حالة عدم توفر البطاقة أو الحاجة إليها

استخراج برنت

هل يمكن استخراج البرنت التأميني أونلاين؟

على الرغم من إمكانية الاستعلام عن بيانات البرنت التأميني عبر الإنترنت، إلا أن الحصول عليه بشكل رسمي يتطلب زيارة المكتب المختص، حيث يشترط أن يكون مختوما بختم المكتب وتوقيع مديره ليكون صالحا للاستخدام في الإجراءات الرسمية.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني أونلاين

1.الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

2.اختيار خدمة “الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي”

3.الضغط على “بدء الخدمة”

4.إدخال الرقم القومي واسم الأم الأول

5.تفعيل خيار “أنا لست روبوت”

6.الضغط على “إرسال الطلب”

7.ظهور بيانات الرقم التأميني مباشرة

رابط الاستعلام عن برنت التأمينات

يمكن للمواطنين الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للاستعلام عن بيانات البرنت التأميني والرقم التأميني من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة.

أماكن استخراج برنت التأمينات

تتوافر مكاتب التأمينات الاجتماعية في جميع المراكز والمدن، ويمكن التوجه لأي مكتب تابع لمحل الإقامة. وفي حال وجود صعوبة في الوصول إلى المكتب أو الحصول على الرقم التأميني، يمكن التوجه للمكتب الرئيسي بمحافظة الإقامة أو الفرع الرئيسي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالقاهرة في شارع الألفي بوسط البلد.