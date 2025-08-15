موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف، مع اقتراب نهاية العام، يتزايد بحث الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص عن أقرب إجازة رسمية، حيث تأتي إجازة المولد النبوي الشريف 2025، كأبرز المناسبات المنتظرة خلال هذه الفترة، إضافة إلى ما تبقى من عطلات رسمية قبل ختام العام.

إجازة المولد النبوي الشريف

ويبحث عدد كبير من المواطنين، عن موعد أجازة المولد النبوي 2025، وخاصة الموظفين الفئة الاكثر استفادة بإجارة المولد النبوي الشريف.

موعد المولد النبوي 2025

وفقا للحسابات الفلكية، يحل المولد النبوي الشريف هذا العام يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، الموافق 12 ربيع الأول 1447 هـ، ومن المقرر أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة، على أن يتم تأكيد ذلك بقرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء.

مدة إجازة المولد النبوي

تأتي إجازة المولد النبوي الشريف هذا العام متزامنة مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث يليها يوم الجمعة 5 سبتمبر ويوم السبت 6 سبتمبر، ما يمنح الموظفين عطلة متواصلة لمدة ثلاثة أيام تبدأ من الخميس وحتى السبت، لتكون فرصة مثالية للراحة أو قضاء وقت مع العائلة.

إجازة المولد النبوي للقطاعين العام والخاص

تمنح إجازة المولد النبوي الشريف بشكل رسمي للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يعتبر يوم الخميس 4 سبتمبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر، على أن تتبعها الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليصبح إجمالي أيام الإجازة ثلاثة أيام متتالية.

العطلات الرسمية المتبقية في 2025

مع دخول النصف الثاني من العام، لم يتبق سوى مناسبتين رسميتين يحصل فيهما المواطنون على إجازة مدفوعة الأجر:

الخميس 4 سبتمبر 2025: إجازة المولد النبوي الشريف.

الخميس 9 أكتوبر 2025: إجازة عيد القوات المسلحة، حيث سيرحل موعده من الإثنين 6 أكتوبر إلى الخميس، وفقا لسياسة الحكومة في ترحيل الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع إلى نهايته.

وبذلك، تعد إجازة المولد النبوي الشريف أقرب عطلة رسمية قبل نهاية العام، يليها إجازة عيد القوات المسلحة، لتختتم بهما قائمة الإجازات الرسمية لعام 2025.