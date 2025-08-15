قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع السورية: ملتزمون بحماية جميع مكونات الشعب والحفاظ على السلم الأهلي
قريبا.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بتوسعات أسيوط الجديدة
سعر الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 15-8-2025
فانتازي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي| من يحمل شارة القيادة
بدء العد التنازلي.. تحصيل الزيادة لوحدات الإيجار القديم في هذا الموعد
التشكيل المتوقع لـ الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري
سنن يوم الجمعة.. كنوز لا تغفل عنها تقربك إلى الجنة
الدولار يسجل 48.35 جنيها.. أسعار العملات اليوم الجمعة
موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة
أبرز مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 والقنوات الناقلة
تنديد عربي ودولي واسع بخطة الاستيطان الإسرائيلية في منطقة E1
حزب الله: المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر.. وسنخوض معركة كربلائية
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

اجازة المولد النبوي
اجازة المولد النبوي
محمد غالي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف، مع اقتراب نهاية العام، يتزايد بحث الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص عن أقرب إجازة رسمية، حيث تأتي إجازة المولد النبوي الشريف 2025، كأبرز المناسبات المنتظرة خلال هذه الفترة، إضافة إلى ما تبقى من عطلات رسمية قبل ختام العام.

إجازة المولد النبوي الشريف

ويبحث عدد كبير من المواطنين، عن موعد أجازة المولد النبوي 2025، وخاصة الموظفين الفئة الاكثر استفادة بإجارة المولد النبوي الشريف.

موعد المولد النبوي 2025

وفقا للحسابات الفلكية، يحل المولد النبوي الشريف هذا العام يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، الموافق 12 ربيع الأول 1447 هـ، ومن المقرر أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة، على أن يتم تأكيد ذلك بقرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء.

مدة إجازة المولد النبوي

تأتي إجازة المولد النبوي الشريف هذا العام متزامنة مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث يليها يوم الجمعة 5 سبتمبر ويوم السبت 6 سبتمبر، ما يمنح الموظفين عطلة متواصلة لمدة ثلاثة أيام تبدأ من الخميس وحتى السبت، لتكون فرصة مثالية للراحة أو قضاء وقت مع العائلة.

إجازة المولد النبوي للقطاعين العام والخاص

تمنح إجازة المولد النبوي الشريف بشكل رسمي للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يعتبر يوم الخميس 4 سبتمبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر، على أن تتبعها الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليصبح إجمالي أيام الإجازة ثلاثة أيام متتالية.

العطلات الرسمية المتبقية في 2025

مع دخول النصف الثاني من العام، لم يتبق سوى مناسبتين رسميتين يحصل فيهما المواطنون على إجازة مدفوعة الأجر:
الخميس 4 سبتمبر 2025: إجازة المولد النبوي الشريف.
الخميس 9 أكتوبر 2025: إجازة عيد القوات المسلحة، حيث سيرحل موعده من الإثنين 6 أكتوبر إلى الخميس، وفقا لسياسة الحكومة في ترحيل الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع إلى نهايته.

وبذلك، تعد إجازة المولد النبوي الشريف أقرب عطلة رسمية قبل نهاية العام، يليها إجازة عيد القوات المسلحة، لتختتم بهما قائمة الإجازات الرسمية لعام 2025.

