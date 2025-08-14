قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر

اجازة المولد النبوي
اجازة المولد النبوي
إسراء عبدالمطلب

يأتي المولد النبوي الشريف في كل عام ليجدد في قلوب المسلمين معاني الحب والوفاء لرسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وليكون مناسبة عظيمة للتقرب إلى الله وشكره على نعمة بعثة النبي الكريم. 

وفي مصر، يمثل هذا اليوم المبارك فرصة للاحتفال بذكرى مولد خير البرية، وسط أجواء روحانية واجتماعية مميزة، حيث تتنوع مظاهر الاحتفاء ما بين العبادات، وتلاوة السيرة النبوية، وتوزيع الحلوى، وصلة الأرحام.

 ومع اقتراب الموعد في العام الجاري 2025، تزايدت عمليات البحث من المواطنين لمعرفة تاريخ الإجازة الرسمية، والأنشطة المتبعة خلال هذه المناسبة، وكذلك الإجازات الرسمية المتبقية في العام. 

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

وفقًا للحسابات الفلكية، من المقرر أن توافق إجازة المولد النبوي الشريف هذا العام يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، الموافق 12 ربيع الأول 1447هـ، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والبنوك، في انتظار القرار الرسمي من رئيس مجلس الوزراء.

وتأتي هذه الإجازة متزامنة مع عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، ما يمنح المواطنين فرصة لقضاء عطلة ممتدة لثلاثة أيام متتالية تبدأ من الخميس وحتى السبت.

تاريخ المولد النبوي الهجري

يُصادف المولد النبوي الشريف في التقويم الهجري يوم 12 ربيع الأول، وقد اتفق أغلب المؤرخين على أن النبي محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، وُلد يوم الأحد من عام الفيل. ويُعد هذا التاريخ من أعظم الأيام في تاريخ الأمة الإسلامية، حيث أشرقت فيه أنوار النبوة على البشرية.

مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

تؤكد دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يُعبر عن محبة الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أعمال البر المشروعة. وتتنوع مظاهر الاحتفال في مصر لتشمل:

  • تجمع الناس على ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
  • الإنشاد في مدحه والثناء عليه.
  • قراءة سيرته العطرة والتأسي بأخلاقه.
  • إطعام الطعام والتصدق على المحتاجين.
  • التوسعة على الأهل والأقارب، والبر بالجار والأصدقاء.
  • إعلان الفرح بمولده الشريف وشكر الله تعالى على نعمة بعثته.

كما نص جمهور العلماء على استحباب تعظيم يوم المولد بالصيام، والإكثار من الذكر والدعاء والعبادة، وقراءة القرآن، وجميع صور الشكر لله تعالى.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025

إلى جانب العطلات الأسبوعية (الجمعة والسبت)، تتبقى في عام 2025 الإجازات الرسمية التالية:

  • الخميس 4 سبتمبر 2025: عيد المولد النبوي الشريف.
  • الاثنين 6 أكتوبر 2025: عيد القوات المسلحة.

حلوى المولد النبوي

من العادات المصرية الراسخة شراء وتناول حلوى المولد النبوي التي تتنوع بين السمسمية، والفولية، والملبن، وغيرها. ورغم ارتباطها بالبهجة والاحتفال، فإنها تحتوي على نسب عالية من السكر والسعرات الحرارية، مما يستدعي تناولها باعتدال، خاصة بالنسبة لمرضى السكري والسمنة أو من يعانون أمراضًا مزمنة.

إجازات شهر أغسطس 2025

لا توجد إجازات رسمية خلال شهر أغسطس الجاري بخلاف العطلات الأسبوعية (الجمعة والسبت)، ما يجعل إجازة المولد النبوي في سبتمبر المقبل أول عطلة رسمية بعد فترة انقطاع نسبي في الإجازات.

المولد النبوي المولد النبوي الشريف إجازة المولد النبوي إجازة المولد موعد إجازة المولد

