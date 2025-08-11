استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

يبحث الكثير عن خطوات استخراج برنت تأميني و الاستعلام عن الرقم التأميني أونلاين ، وهو من الأوراق الهامة المطلوبة عند التوظيف في عمل جديد ويجب توافره ضمن أوراق التعيين .

كيفية استخراج برنت تأمينات

يمكن بكل سهولة استخراج برنت تأمينات ، حيث يقوم الشخص الراغب في استخراج برنت تأمينات 2025 بـ معرفة مكتب التأمينات التابع له أولا.

ويقوم بعد معرفة مكتب التأمينات التابع له، بالذهاب إلى هذا المكتب وبعد دخول الشخص الراغب في استخراج برنت تأمينات2025 ، مكتب التأمينات يقوم بتقديم أصل شهادة الميلاد المميكنة للموظف المختص من أجل الاطلاع عليها.

الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأمينات

للحصول على برنت تأمينات من مكتب التأمينات الاجتماعي، ستحتاج إلى توفير الأوراق التالية:

- البطاقة الشخصية: يجب أن تكون سارية المفعول.

- شهادة الميلاد: في حالة عدم توفر البطاقة أو عند الحاجة.

مكان استخراج برنت التأمينات

ويوجد في كل مركز ومدينة مكتب تأمينات على الأفراد، وفي حالة عدم التمكن من الوصول إلى مكتب التأمينات الاجتماعية في محيط محل الإقامة أو عند مواجهة أي مشكلة في الحصول على الرقم التأمينى، يمكن التوجه لمكتب التأمينات الرئيسي التابع لمحافظة محل الإقامة، أو الفرع الرئيسي لهيئة التأمينات في القاهرة بشارع الألفي بمنطقة وسط البلد.

رغم أنه يمكن الاستعلام عن برنت التأمينات أون لاين، إلا أن استخراجه بشكل كامل يتطلب زيارة مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لمحل إقامتك؛ والسبب في ذلك هو أن البرنت التأميني يجب أن يكون مختومًا بختم المكتب وتوقيع مديره ليكون صالحًا للاستخدام في أي إجراء رسمي.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني



ادخل على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.. اضغط هنا

اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني​ بالرقم القومى

الضغط على ​​بدء الخدمة.

يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم, والأسم الأول للأم.

يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

رابط الاستعلام عن برنت التأمينات

يمكنك الاستعلام عن برنت التأمينات الخاص بك من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.