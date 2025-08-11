الاستمارة تبدأ من 60 جنيها.. استخراج بطاقة الرقم القومي 2025

استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل ، من أكثر الأمور التي يتساءل عنها المواطنون حيث يبحث الكثيرون عن أسعار استمارة البطاقة الشخصية وطريقة استخراج بدل فاقد بدل قومي.

نستعرض لكم في السطور التالية كافة تفاصيل استخراج بطاقة الرقم القومي و اسعار استمارة البطاقة ٢٠٢٥ ..

أسعار استمارة البطاقة الشخصية في السجل المدني :

سعر استمارة بطاقة رقم قومي مستعجل ١٣٥ جنيهاً- تسلم بعد اسبوع.

سعر استمارة بطاقة رقم قومي عادية ٦٠ جنيهاً- تسلم بعد ١٤ يوماً

غرامة تأخير ( حالة اجتماعية- تغيير مهنة- بدل تالف) ٥٠ جنيهاً

غرامة تأخير أول مرة ١٠٠ جنيهاً

رسوم تصوير للسجل المدني ١٥ جنيهاً



استخراج بطاقة الرقم القومي

سعر استمارة بطاقة شخصية فورية

-فئة فورية من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، سعر النموذج 800 جنيه.

- فئة VIP إكسبريس تسلم خلال 30 دقيقة، سعر النموذج العادي 515 جنيهًا.

استخراج بطاقة الرقم القومي في ساعة



حددت وزارة الداخلية أسعار البطاقة الشخصية 2025، حيث يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم خلال ساعة من العباسية مقابل رسوم 315 جنيها، حيث يتم التوجه للأحوال المدنية وطلب استخراج بطاقة رقم قومي مستعجلة.



استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل



وفرت أجهزة وزارة الداخلية خدمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل، وعن أسعار بطاقة الرقم القومي التي يتم استخراجها من المنزل 615 جنيها، حيث يتم حجز دور في الأحوال المدنية من خلال الخط الساخن، وطلب سيارة للحضور إلى المنزل واستخراج البطاقة.



استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

سعر البطاقة الشخصية 2025

تتضمن أسعار بطاقة الرقم القومي المستعجلة، 615 جنيها في المنزل وتصدر في نفس اليوم، و350 جنيها في العباسية وتصدر في ذات اليوم، و185 جنيها في المراكز التجارية المختلفة ويتم استلامها في خلال 24 ساعة.

رابط استخراج بطاقة الرقم القومي

يمكنك الدخول على موقع وزارة الداخلية لـ تجديد البطاقة أونلاين ، أو استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد ، أو تجديد البطاقة من على النت

وذلك من خلال الدخول على هذا الرابط : موقع وزارة الداخلية و تجديد البطاقة أونلاين





تجديد البطاقة أونلاين 2025

وفيما يلي خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إليكترونيا من خلال هاتفك المحمول، وعبر موقع وزارة الداخلية..

1. ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية من هنـــــــــــا.

2. سجل الدخول باستخدام حسابك أو أنشئ حسابًا جديدًا (التفعيل يتم خلال ساعة واحدة فقط).

3. بعد تسجيل الدخول، اختر قسم الأحوال المدنية.

4. انتقل إلى خدمات إلكترونية ثم اختر خدمة بطاقة الرقم القومي.

5. اطلع على الشروط والأحكام جيدًا ثم اضغط على بدء الخدمة.

6. أدخل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

7. حدد العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه.

8. اضغط على تسجيل الطلب.