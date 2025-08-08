طريقة استخراج البطاقة الضريبية 2025

تعد البطاقة الضريبية من أهم الوثائق القانونية التي يحتاجها أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بمختلف أنواعها، حيث تسهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات الرسمية، سواء المتعلقة بتأسيس الشركات أو الحصول على التمويلات البنكية، إلى جانب حماية المستثمر من الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.

استخراج البطاقة الضريبية

ويستعرض “صدى البلد” الخطوات الرسمية والأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة الضريبية لعام 2025، والتي تهم شريحة كبيرة من أصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا في ظل سعي الدولة لتنظيم الاقتصاد غير الرسمي وتشجيع الاستثمار.

خطوات استخراج البطاقة الضريبية 2025

يجب اختيار مقر مناسب للنشاط التجاري سواء تمليك أو إيجار، على أن يكون العقد موثقا بالشهر العقاري أو مثبت التاريخ.

التوجه إلى مصلحة الضرائب المختصة حسب موقع المشروع، للحصول على استمارة التقديم على البطاقة الضريبية، وهي متاحة مجانا دون رسوم.

يتم تحديد موعد لمعاينة مقر المشروع خلال 24 إلى 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.

تقوم لجنة من مصلحة الضرائب بمعاينة فعلية للمقر للتحقق من مطابقته للبيانات المذكورة في الاستمارة.

بعد الموافقة، يحصل صاحب النشاط على رقم السجل الضريبي، ويبدأ التعامل الرسمي على أساسه.

ومن الأفضل البدء في هذه الخطوة مبكرا، حيث تتيح للمستثمر الحصول على عدد من المميزات منها التخفيضات التي تقدمها مصلحة الضرائب حال الانتظام في الإجراءات.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة ضريبية 2025



صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

العقد الرسمي الخاص بالمنشأة سواء تمليك أو إيجار.

صورة من عقد الإيجار أو التمليك موثق.

إيصال كهرباء حديث لمقر النشاط.

تقديم طلب رسمي إلى المأمورية المختصة.

استخراج بطاقة ضريبية 2025

توفر البطاقة الضريبية صفة قانونية لأي نشاط تجاري، ولا يجوز امتلاك أكثر من بطاقة لنفس الشخص.

كما يجب الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وتحديث البيانات بصفة دورية للحفاظ على استمرارية النشاط دون مشاكل قانونية.

ومن الممكن إضافة أكثر من نشاط في نفس البطاقة، بشرط الإخطار والتوثيق الرسمي لدى مصلحة الضرائب.

ويجب متابعة مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية لتجنب العقوبات أو إلغاء الشكل القانوني للمنشأة.