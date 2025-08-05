بعد وصول بطاقته الدولية .. الزمالك ينجح في قيد عدي الدباغ

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير نجاح نادي الزمالك في قيد اللاعب الفلسطينى عدي الدباغ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وشارك عمرو الدردير صورة لبطاقة اللاعب الدولية وعلق :"نجاح الزمالك في قيد عدي الدباغ بعد وصول بطاقته الدولية".



ينتظم الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم نادي الزمالك الجديد، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء، وذلك عقب اجتيازه الكشف الطبي الذي خضع له يوم أمس في احد مستشفيات القاهرة.

ومن المنتظر أن يعلن نادي الزمالك بشكل رسمي عن صفقة التعاقد مع اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بانتقاله من نادي شارلروا البلجيكي، حيث تم الاتفاق على ضم اللاعب مقابل 350 ألف دولار، بعقد يمتد لأربعة مواسم.

وكان اللاعب قد وصل إلى القاهرة مساء الأحد، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.