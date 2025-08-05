مفاجأة مدوية.. شوبير يكشف عن صفقة الجناح السوبر المنتظرة في الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق عن اسم الصفقة السوبر المنتظرة في نادي الزمالك .



وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية :"امبارح قلت إن فيه مفاجأة في مركز الجناح اليمين وأنا سألت مبهداش مين هيكون مكان أحمد الجفالي في الزمالك خاصة إن عدي الدباغ خلاص اعتبره في التدريب النهاردة والصفقة خلصت وكله تمام".

وأوضح شوبير: "علمت ان الزمالك جس نبض بيراميدز من أجل ضم مصطفى فتحي ابن النادي وقال لهم القصة والحدودتة والولد موافق يعود لبيته من جديد، كان رد مسؤولي بيراميدز قالوا هنسأل المدرب ونرد عليكم".

وأتم شوبير: "في بيراميدز سألوا يورتشيتش قال لهم رد قاطع الموضوع ده مش مطروح تماما إنه يمشي، وكان الزمالك عايز محمد رضا بوبو والراجل رفض تماما برضه رحيله، والغريب نفس الراجل ده كان موافق إن فيستون مايلي يمشي بشرط التعاقد مع رأس حربة جديد مميز".