رضا عبد العال: صفقات الزمالك ليست سوبر

علّق رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على الصفقات الجديدة التي أبرمها مجلس إدارة نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعداداً للموسم الجديد من الدوري الممتاز، والمقرر انطلاقه الجمعة 8 أغسطس 2025 ، حيث يستهل الأبيض مشواره في بطولة الدوري بمواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا.

كان الزمالك قد تعاقد في الميركاتو الصيفي الجاري مع ثنائي فاركو، أحمد شريف وعمرو ناصر ، والمهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري ، ومحمد اسماعيل مدافع زد ، وأحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي، والمغربي عبد الحميد معالي لاعب اتحاد طنجة، والفلسطيني آدم كايد لاعب بريدا الهولندي ، والأنجولي شيكو بانزا مهاجم فريق إستريلا البرتغالي.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN :

صفقات الزمالك ليست سوبر ، ولم نر معظمها على أرضية الملعب من قبل ، كما أنه كان من الأفضل التعاقد مع أحد لاعبي فاركو، أحمد شريف أو عمرو ناصر، وليس كلاهما معاً ، حيث يمتلك الفريق العديد من اللاعبين في مركز رأس الحربة مثل سيف الدين الجزيري وناصر منسي وشيكو بانزا.

وأضاف: الحُكم على صفقات الزمالك الجديدة سيكون من خلال رؤيتهم في الملعب ، والأهم خلال الموسم القادم هو بناء فريق قوي قادر على المنافسة في السنوات المقبلة.