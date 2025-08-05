بشرى سارة لجماهير الزمالك.. خالد الغندور يفجرها

فجر الإعلامى خالد الغندور مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن صفقات جديدة منتظرة.

وكتب الإعلامى خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك :"جرس الزمالك النهاردة و بكرة".



عقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق أمس، الاثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن إطار التحضيرات لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

جلسة تحفيزية بقيادة يانيك فيريرا

وخلال الجلسة، استعرض فيريرا برنامج التدريب اليومي بحضور جهازه المعاون، مطالبًا اللاعبين بضرورة التركيز والانضباط في هذه المرحلة المهمة من الاستعدادات، كما وجه لهم تعليمات فنية محددة لتنفيذها خلال المران.

الدباغ يُنهي تصوير برومو التقديم في العاصمة الإدارية

وفي سياق متصل، أنهى الفلسطيني عدي الدباغ، المهاجم الجديد لنادي الزمالك، تصوير فيديو تقديمه الرسمي لجماهير القلعة البيضاء، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تهدف إلى تسويق الصفقة وإبرازها للجماهير.

ومن المنتظر أن يحسم المدير الفني يانيك فيريرا قرار مشاركة الدباغ في تدريبات الفريق اليوم، بعد أن تمت الصفقة بشكل رسمي.