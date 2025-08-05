بعد الجلسة الخاصة.. استعدادات الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في افتتاح الدوري

عقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق أمس، الاثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن إطار التحضيرات لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

جلسة تحفيزية بقيادة يانيك فيريرا

وخلال الجلسة، استعرض فيريرا برنامج التدريب اليومي بحضور جهازه المعاون، مطالبًا اللاعبين بضرورة التركيز والانضباط في هذه المرحلة المهمة من الاستعدادات، كما وجه لهم تعليمات فنية محددة لتنفيذها خلال المران.

الدباغ يُنهي تصوير برومو التقديم في العاصمة الإدارية

وفي سياق متصل، أنهى الفلسطيني عدي الدباغ، المهاجم الجديد لنادي الزمالك، تصوير فيديو تقديمه الرسمي لجماهير القلعة البيضاء، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تهدف إلى تسويق الصفقة وإبرازها للجماهير.

ومن المنتظر أن يحسم المدير الفني يانيك فيريرا قرار مشاركة الدباغ في تدريبات الفريق اليوم، بعد أن تمت الصفقة بشكل رسمي.

وصول الدباغ واجتياز الكشف الطبي

كان عدي الدباغ قد وصل إلى القاهرة أمس، قادمًا من نادي شارلوروا البلجيكي، حيث استقبله أحد ممثلي إدارة الكرة بالنادي، وتوجه مباشرة إلى أحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة للمبيت، قبل الانخراط في الإجراءات الخاصة بانضمامه الرسمي للفريق.

وأجرى اللاعب كشفًا طبيًا ناجحًا تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، وأصبح جاهزًا للانضمام إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تفاصيل الصفقة

توصل نادي الزمالك إلى اتفاق مع نادي شارلوروا البلجيكي لضم عدي الدباغ مقابل 350 ألف دولار، وقد تم بالفعل تحويل جزء من قيمة الصفقة.

رهان إدارة الزمالك

تُراهن إدارة الزمالك على قدرات الدباغ الفنية والبدنية، حيث يتميز اللاعب بسرعة كبيرة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، وهو ما يعزز من خيارات الفريق الهجومية في الموسم الجديد.

توظيف فني متوقع للدباغ

استقر الجهاز الفني بقيادة فيريرا على توظيف عدي الدباغ في مركز الجناح، مع إمكانية الدفع به في مركز الهجوم إلى جانب ناصر منسي، في إطار سعي الفريق لحل أزمة الخط الأمامي ودعم المنظومة الهجومية بشكل فعّال.

الزمالك يواصل مفاوضاته لضم أحمد عيد

وفي سياق منفصل يواصل مسئولو نادي الزمالك تحركاتهم المكثفة من أجل التعاقد مع أحمد عيد، لاعب فريق المصري البورسعيدي، وذلك قبل غلق باب القيد الصيفي المقرر له غد الأربعاء، حيث تسعى إدارة القلعة البيضاء لحسم الصفقة لتدعيم الجبهة اليمنى، التي تعتبر من النقاط التي تحتاج إلى تعزيز في التشكيلة الحالية.

فشل الصفقة التبادلية يدفع الزمالك للتفاوض بشكل منفصل

وكان الزمالك قد حاول ضم أحمد عيد في إطار صفقة تبادلية، تضمنت عرضًا لانتقال أحد حارسي مرماه، محمد عواد أو محمد صبحي، إلى نادي المصري. إلا أن اللاعبين رفضا الانتقال، مما أدى إلى تعثر الصفقة التبادلية.

عقد اللاعب

الجدير بالذكر أن عقد أحمد عيد مع نادي المصري ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مما يمنحه حق التوقيع مجانيًا لأي نادٍ بداية من يناير المقبل، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

تمسك المصري بخدمات أحمد عيد

يتمسك مسئولو نادي المصري باستمرار أحمد عيد ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد، مؤكدين على حاجتهم الفنية له في مركز الظهير الأيمن، وهو ما يجعل موقف الصفقة معقدًا ويحتاج إلى مرونة تفاوضية من الطرفين خلال الساعات القادمة.