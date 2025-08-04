حتى 2032.. تعرف على مدافع تشيلسي الجديد

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميًا ضم المدافع الهولندي الشاب جوريل هاتو قادمًا من أياكس أمستردام، بعقد طويل الأمد يمتد حتى صيف عام 2032، في صفقة تُعد من أبرز التحركات المستقبلية للنادي اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

موهبة شابة تنضم لكتيبة "البلوز"

المدافع البالغ من العمر 19 عامًا، سينضم إلى تدريبات الفريق الأول هذا الأسبوع، تمهيدًا لبدء رحلته الجديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط ترقّب كبير من جماهير "البلوز" لما يمكن أن يقدّمه أحد أبرز المواهب الدفاعية في أوروبا.

جوريل هاتو

أول تصريحات هاتو بعد توقيع العقد

وفي أولى كلماته عقب التوقيع، عبّر هاتو عن سعادته بالانتقال قائلاً: )"أنا متحمس جدًا، وسعيد للغاية لوجودي هنا. فكرت كثيرًا في مستقبلي، وأردت اتخاذ الخطوة التالية في مسيرتي. تشيلسي هو المكان الأمثل لذلك، لذا أنا في غاية السعادة").

نبذة عن مسيرته الكروية المبكرة

من مواليد روتردام – 7 مارس 2006

بدأ مسيرته مع نادي سبارتا روتردام، قبل أن ينضم إلى أكاديمية أياكس عام 2018

وقّع أول عقد احترافي في سن 16 عامًا عام 2022

أصبح ثالث أصغر لاعب يشارك مع أياكس في الدوري الهولندي الممتاز

شارك أساسيًا في نهائي كأس هولندا 2023



مميزات فنية وشخصية استثنائية

خاض هاتو مباريات عدة في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر، ويتميز بـ:

الصلابة الدفاعية

القدرة على بناء اللعب من الخلف

صفات قيادية مبكرة أهلته ليصبح قائدًا لأياكس وهو في عمر 17 عامًا



حضور دولي مبكر

على الصعيد الدولي، شارك هاتو مع منتخب هولندا الأول في سن 17 عامًا، وخاض حتى الآن 6 مباريات دولية، كما حمل شارة القيادة مع منتخب الشباب الهولندي خلال بطولة أمم أوروبا تحت 21 عامًا هذا الصيف.

استراتيجية تشيلسي الاستثمار في المستقبل

تشير صفقة التعاقد مع هاتو إلى مواصلة تشيلسي لنهجه القائم على استقطاب المواهب الشابة وبناء فريق مستقبلي قادر على المنافسة على أعلى المستويات، ويُعد هاتو أحد أبرز مدافعي الجيل الجديد في أوروبا، وهو ما يجعل التعاقد معه بمثابة رهان استراتيجي طويل الأمد للنادي.