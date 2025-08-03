الزمالك يبدأ مشواره في الدوري بمواجهة نارية أمام سيراميكا| الموعد والقنوات الناقلة

يستهل نادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 بمواجهة قوية أمام فريق سيراميكا كليوباترا، في لقاء مرتقب من الجولة الأولى، والمقرر إقامته في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد هيئة قناة السويس.

صفقات الزمالك الصيفية

سعت إدارة نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلى تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات القوية، بهدف إعادة بناء الفريق والمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

دماء جديدة بطموحات كبيرة

وقد أبرم الزمالك ثماني صفقات جديدة، شملت مزيجًا من المواهب الشابة والخبرات الدولية، أبرزها:

اللاعب المهدي سليمان هو حارس مرمى، انضم في صفقة انتقال حر.

المدافع محمد اسماعيل انضم الي نادي الزمالك قادم من نادي زد بعقد يمتد لخمس سنوات.

اللاعب احمد ربيع وهو لاعب خط الوسط، انتقل من البنك الأهلي إلى نادى الزمالك.

انتقل الثنائي احمد شريف وعمرو ناصر من نادي فاركو إلى نادي الزمالك، بعقود طويلة الأمد.

اللاعب شيكو بانزا وهو مهاجم دولي من أنغولا، وسيعد إضافة قوية للخط الأمامي.

اللاعب عبد الحميد معالي وهو لاعب مغربي ومنضم حديثًا إلى صفوف نادي الزمالك.

تعكس هذه التعاقدات حرص النادي على الجمع بين الاستثمار في الشباب وامتلاك عناصر ذات خبرة دولية، استعدادًا لموسم تنافسي حافل بالتحديات.

رحيل أسماء بارزة عن القلعة البيضاء

شهدت صفوف الزمالك بعض التغييرات اللافتة بخروج عدد من النجوم، أبرزهم:

أحمد سيد "زيزو" انتقل إلى صفوف الغريم التقليدي، النادي الأهلي.

شيكابالا ومحمد عبد الشافي: أعلنا اعتزالهما كرة القدم نهائيًا، ليسدل الستار على مسيرة حافلة بالإنجازات داخل جدران القلعة البيضاء.

سيراميكا يدعم صفوفه بصفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد

من جانبه، لم يكن سيراميكا أقل نشاطًا في سوق الانتقالات، حيث أبرم سبع صفقات جديدة استعدادًا للموسم الجديد، أبرزها:

محمد مغربي: مدافع قادم من الاتحاد السكندري.

كريم الدبيس وخالد عبد الفتاح: لاعبان سابقان في الأهلي.

محمد طارق: حارس مرمى انضم حديثًا إلى صفوف سيراميكا.

كريم نيدفيد وعمرو السولية: قادمان من صفوف الأهلي.

فخري لاكاي: جناح جنوب أفريقي يمتاز بالسرعة والمهارة.

اسماء رحلت عن فريق سيراميكا

وفي المقابل، رحل عن الفريق عدد من الأسماء المؤثرة، مثل محمد رضا بوبو ومحمود زلاكة بعد انتهاء إعارتهما، بالإضافة إلى انتقال محمد شكري وبيكهام إلى الأهلي، ونور محمد، يوسف عفيفي، محمد توني، ومحمود متولي كناريا إلى الاتحاد، في حين انتقل صامويل أمادي إلى سموحة.

القنوات الناقلة للمباراة

ستكون مباراة الزمالك وسيراميكا منقولة حصريًا عبر شاشة قناة أون تايم سبورت، مع وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من أبرز نجوم الكرة المصرية، لتحليل اللقاء وتقديم الرؤى الفنية قبل وبعد المباراة.