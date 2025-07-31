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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

للتخسيس وإنقاص الوزن.. إليكم أطعمة تُطيل الشعور بالشبع

سيو رجاء النشر 1 ص بالضبط لتحديث القسم//للراغبين في التخسيس وإنقاص الوزن.. إليكم أطعمة تُطيل الشعور بالشبع
سيو رجاء النشر 1 ص بالضبط لتحديث القسم//للراغبين في التخسيس وإنقاص الوزن.. إليكم أطعمة تُطيل الشعور بالشبع
عبد الفتاح تركي

عادةً ما يبدأ الراغبون في التخسيس وإنقاص الوزن تناول كميات أقل من الطعام على نحو عام، ما يؤدي غالبا إلى الشعور بالرغبة الشديدة في تناول الطعام. 

أطعمة تطيل الشعور بالشبع

لتجنب ذلك، أوصى موقع «أبونيت.دي» مَن يرغب في إنقاص وزنه بتناول الأطعمة، التي تُطيل الشعور بالشبع، أي الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف الغذائية؛ حيث إنها تملأ المعدة، وفي الوقت نفسه تُوفر العناصر الغذائية المهمة، التي يحتاجها الجسم.

البروتين

وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن الأطعمة الغنية بالبروتين تساعد على إنقاص الوزن؛ نظرًا إلى أنها تؤثر على هرمونين مهمين: ألا وهما «الجريلين»، الذي يُحفز الجوع، و«الليبتين»، الذي يُعطي شعورًا بالشبع، ويمكن للبروتين أن يكبح الشهية لمدة تتراوح بين 4 و6 ساعات، بحسب «دي بي إيه».

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للراغبين في التخسيس وإنقاص الوزن.. إليكم أطعمة تُطيل الشعور بالشبع

وإلى جانب اللحوم الحمراء قليلة الدسم ولحوم الدواجن، تشمل الأطعمة الغنية بالبروتين اللبن الرائب؛ حيث تحتوي 100 جرام منه على حوالي 10 إلى 14 جراما من البروتين، كما أنه قلما يحتوي على دهون أو سكريات، على الأقل في شكله الطبيعي.

وتحتوي البقوليات مثل العدس والبازلاء والحمص والفاصوليا أيضا على نسبة عالية من البروتين؛ حيث تحتوي 100 جرام على حوالي 20 إلى 25 جراما من البروتين.

الألياف الغذائية

كما أن البقوليات غنية بالألياف الغذائية، والتي تساعد على إطالة الشعور بالشبع أيضا؛ حيث يتم هضم الأطعمة الغنية بالألياف ببطء، مما يضمن الشعور بالشبع لفترة طويلة. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع الألياف الغذائية بتأثير إيجابي على عملية الهضم؛ حيث يمكنها على سبيل المثال المساعدة في علاج الإمساك.

وتندرج منتجات الحبوب الكاملة مثل الخبز والمكرونة ودقيق الشوفان والأرز البني ضمن الأطعمة الغنية جدا بالألياف الغذائية، وبالتالي فهي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول من أنواع الدقيق الأبيض.

للراغبين في التخسيس وإنقاص الوزن.. إليكم أطعمة تُطيل الشعور بالشبع

وتحتوي عائلة التوت، التي تضم الفراولة والتوت والتوت الأزرق، على الكثير من الماء الألياف الغذائية، مع نسبة سكر قليلة نسبيا، مما يجعلها وجبة خفيفة مثالية بين الوجبات.

وعلى الرغم من أن الموز ليس فاكهة منخفضة السعرات الحرارية، إلا أنه يتمتع بالعديد من الفوائد؛ حيث يتم إطلاق السكر الموجود في الموز ببطء في الجسم، ومن ثم فهو يوفر طاقة طويلة الأمد وإلكتروليتات مهمّة مثل البوتاسيوم، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية على سبيل المثال بعد التمرين.

التخسيس إنقاص الوزن التخسيس وإنقاص الوزن أطعمة تطيل الشعور بالشبع البروتين الألياف الغذائية

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