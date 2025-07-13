بعد أزمة حقنة التخسيس .. إدوارد يكشف لأول مرة إصابته بالســ.رطان

حل الفنان إدوارد ضيفًا على برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس، حيث كشف عن تفاصيل صادمة حول إصابته بمرض السرطان واستئصال كليته اليمنى.

وأوضح إدوارد أن رحلة المرض بدأت بعد فقدانه الوزن باستخدام حقن تخسيس، مما أدى إلى اكتشاف ورم بالصدفة خلال الفحوصات الطبية.

وأكد أن هذه الفترة كانت الأصعب في حياته، خاصة بعد تعرضه لجلطة في القلب واضطراره لتركيب ثلاث دعامات.

كما وجه إدوارد الشكر لصديقه مصطفى قمر الذي ظل بجانبه أثناء فترة العلاج.

ودعا إدوارد الجمهور إلى أهمية المراجعة الطبية المستمرة وتجنب وسائل التخسيس غير الآمنة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/M3ul2F_cofw