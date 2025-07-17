حقن تخسيس أم رجيم..ويزو قبل و بعد إنقاص وزنها

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صور الفنانة ويزو بعد فقدان وزنها الملحوظ، وهو ما تسال عنه الجمهور هل خضعت لحقن التخسيس أم خضعت لعمل رجيم قاسي.

وتتميز ويزو بعد فقدان وزنها بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وفقدان وزنها.

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

إليكم الصور..