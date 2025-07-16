غير التخسيس.. تعرف على فوائد بذور الشيا

بذور الشيا عبارة عن حبوب صغيرة لكنها غنية جدا بالعناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان . وأحد أسباب تصنيفها كغذاء خارق ومتكامل هو أن قيمتها الغذائية مرتفعة بشكل لا يصدق .

لذا نقدم لك فى هذا التقرير أهم العناصر الغذائية التى تحتوى عليها وفقا لموقع هيلثى..

1- الفيتامينات ..

الشيا غنية جدا بعنصر الثيامين (B1) وهو هام للطاقة البدنية والذهنية وللتمثيل الغذائي ولعمل الجهاز العصبي وللقلب والدماغ . أيضا هي غنية بفيتامين (B6) الهام لإنتاج الخلايا الحمراء وللمناعة .

أيضا هي مليئة بفيتامين هاء المضاد للأكسدة والذي يحمي الخلايا من التلف ، كذلك هي غنية بفيتامين ألف الهام لصحة البصر وللبشرة والشعر ، أيضا تحتوي على فيتامين سي الهام للمناعة ولامتصاص الحديد ولصحة الأنسجة .

2- المعادن..

تحتوي على مجموعة متنوعة من المعادن الأساسية ، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والزنك والمنجنيز والسيلينيوم .

يساعد الكالسيوم على تعزيز صحة العظام والأسنان ، بينما يساعد المغنيسيوم في دعم وظيفة العضلات والأعصاب ، أما الفوسفور فهو هام في الحفاظ على مستويات الطاقة لديك ، والزنك يساعد في دعم جهاز المناعة .

3- الدهون الصحية ..

تعتبر بذور الشيا أيضًا مصدرا جيدا للدهون الصحية . توفر ملعقتان كبيرتان فقط من بذور الشيا 5 جرامات من الدهون ، معظمها عبارة عن حمض أوميغا 3 الدهني الصحي وحمض ألفا لينولينيك ( ALA ) .

هذه المركبات الصحية تساعد في تقليل الالتهاب . وهي ضرورية لصحة القلب والدماغ ، وتقليل فرص الإصابة بالأمراض . كما أنها هامة لصحة البشرة والشعر والأظافر .

4- الألياف ..

تعتبر بذور الشيا مصدرا ممتازا للألياف . تحتوي ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا على 8 جرامات من الألياف . وهو ما يمثل حوالي ثلث الاستهلاك اليومي الموصى به للبالغين ، تساعد الألياف في تعزيز الهضم الصحي ويمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول .

5- البروتين ..

بذور الشيا غنية أيضا بالبروتين ، حيث تحتوي على 4 جرامات لكل ملعقتين كبيرتين . وهذا يجعلها مصدرا مثاليا للبروتين النباتي ، وهو أمر مهم لبناء العضلات وإصلاحها ، وكذلك إنتاج الطاقة .

غنية بمضادات أكسدة فعالة وقوية

تتكون في الجسم مركبات ضارة تسمى الجذور الحرة ( Free Radicals ) أو الجمح الشاردة ، هذه الجذور الحرة عندما تتراكم في الجسم تسبب الأمراض والالتهابات ، وتتلف الخلايا وتسبب علامات التقدم في السن والشيخوخة ، وهي أحد الأسباب الرئيسية لحدوث الأورام وأمراض السرطان .

ومن هنا تأتي أهمية المركبات المضادة للأكسدة ( AntiOxidants ) ، حيث تعمل على تخليص الجسم من تلك الجذور الحرة ، ومن الرائع أن الشيا غنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامينات A و C و E ، بالإضافة إلى معادن الزنك والسيلينيوم .

أما أهم ما يميز بذور الشيا هو أنها تحتوي على أربعة مركبات مضادة للأكسدة قوية وفعالة للغاية وفريدة هي الأنثوسيانين ، كيرسيتين ، كاتشين ، وكايمبفيرول .