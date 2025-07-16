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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

غير التخسيس.. تعرف على فوائد بذور الشيا

غير التخسيس..تعرف على فوائد بذور الشيا
غير التخسيس..تعرف على فوائد بذور الشيا
رنا عصمت

بذور الشيا عبارة عن حبوب صغيرة لكنها غنية جدا بالعناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان . وأحد أسباب تصنيفها كغذاء خارق ومتكامل هو أن قيمتها الغذائية مرتفعة بشكل لا يصدق .

لذا نقدم لك فى هذا التقرير أهم العناصر الغذائية التى تحتوى عليها وفقا لموقع هيلثى..

1- الفيتامينات ..

الشيا غنية جدا بعنصر الثيامين (B1) وهو هام للطاقة البدنية والذهنية وللتمثيل الغذائي ولعمل الجهاز العصبي وللقلب والدماغ . أيضا هي غنية بفيتامين (B6) الهام لإنتاج الخلايا الحمراء وللمناعة .

أيضا هي مليئة بفيتامين هاء المضاد للأكسدة والذي يحمي الخلايا من التلف ، كذلك هي غنية بفيتامين ألف الهام لصحة البصر وللبشرة والشعر ، أيضا تحتوي على فيتامين سي الهام للمناعة ولامتصاص الحديد ولصحة الأنسجة .

2- المعادن.. 

 تحتوي على مجموعة متنوعة من المعادن الأساسية ، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والزنك والمنجنيز والسيلينيوم .

يساعد الكالسيوم على تعزيز صحة العظام والأسنان ، بينما يساعد المغنيسيوم في دعم وظيفة العضلات والأعصاب ، أما الفوسفور فهو هام في الحفاظ على مستويات الطاقة لديك ، والزنك يساعد في دعم جهاز المناعة .

3- الدهون الصحية ..

 تعتبر بذور الشيا أيضًا مصدرا جيدا للدهون الصحية . توفر ملعقتان كبيرتان فقط من بذور الشيا 5 جرامات من الدهون ، معظمها عبارة عن حمض أوميغا 3 الدهني الصحي وحمض ألفا لينولينيك ( ALA ) .

هذه المركبات الصحية تساعد في تقليل الالتهاب . وهي ضرورية لصحة القلب والدماغ ، وتقليل فرص الإصابة بالأمراض . كما أنها هامة لصحة البشرة والشعر والأظافر .

4- الألياف ..

 تعتبر بذور الشيا مصدرا ممتازا للألياف . تحتوي ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا على 8 جرامات من الألياف . وهو ما يمثل حوالي ثلث الاستهلاك اليومي الموصى به للبالغين ، تساعد الألياف في تعزيز الهضم الصحي ويمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول .

5- البروتين ..

بذور الشيا غنية أيضا بالبروتين ، حيث تحتوي على 4 جرامات لكل ملعقتين كبيرتين . وهذا يجعلها مصدرا مثاليا للبروتين النباتي ، وهو أمر مهم لبناء العضلات وإصلاحها ، وكذلك إنتاج الطاقة .

 غنية بمضادات أكسدة فعالة وقوية

تتكون في الجسم مركبات ضارة تسمى الجذور الحرة ( Free Radicals ) أو الجمح الشاردة ، هذه الجذور الحرة عندما تتراكم في الجسم تسبب الأمراض والالتهابات ، وتتلف الخلايا وتسبب علامات التقدم في السن والشيخوخة ، وهي أحد الأسباب الرئيسية لحدوث الأورام وأمراض السرطان .

ومن هنا تأتي أهمية المركبات المضادة للأكسدة ( AntiOxidants ) ، حيث تعمل على تخليص الجسم من تلك الجذور الحرة ، ومن الرائع أن الشيا غنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامينات A و C و E ، بالإضافة إلى معادن الزنك والسيلينيوم .

أما أهم ما يميز بذور الشيا هو أنها تحتوي على أربعة مركبات مضادة للأكسدة قوية وفعالة للغاية وفريدة هي الأنثوسيانين ، كيرسيتين ، كاتشين ، وكايمبفيرول .

غير التخسيستعرف على فوائد بذور الشيا بذور الشيا فوائد بذور الشيا

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غير التخسيس.. تعرف على فوائد بذور الشيا

غير التخسيس..تعرف على فوائد بذور الشيا
غير التخسيس..تعرف على فوائد بذور الشيا
غير التخسيس..تعرف على فوائد بذور الشيا

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