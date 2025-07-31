"أربعة من أيداهو".. جريمة هزّت أمريكا في كتاب يتصدّر قائمة نيويورك تايمز

نجح كتاب "أربعة من أيداهو" للكاتبين جيمس باترسون وفيكي وارد في تصدّر قائمة الأكثر مبيعًا بصحيفة نيويورك تايمز، لما يقدّمه من سرد دقيق ومفصّل لإحدى أبشع الجرائم التي عرفها المجتمع الأمريكي مؤخرًا، والتي راح ضحيتها أربعة طلاب جامعيين في ولاية أيداهو، والتي كشفت العديد من الخفايا المتعلقة بالجريمة بشكل شيق ومثير أدهش الرأي العام الأمريكي وجعل عدد كبير من المواطنين الأمريكيين يرغبون في اقتناء الكتاب وقراءته لكشف ومعرفة خفايا الجريمة.

كشف خفايا جريمة شغلت الرأي العام الأمريكي

يأخذ الكتاب القارئ إلى قلب جامعة أيداهو، حيث وقعت جرائم القتل الوحشية في 13 نوفمبر 2022، والتي أثارت موجة من الذهول والقلق على مستوى الولايات المتحدة.

واعتمد الكاتبان على أكثر من 300 مقابلة مع شخصيات قريبة من القضية، من بينها أسر الضحايا والمحققين وشهود العيان، للكشف عن تفاصيل دقيقة ظلت طي الكتمان لأكثر من عامين.

أكثر من مجرد كتاب عن الجريمة

لا يكتفي الكتاب بسرد وقائع الجريمة فحسب، بل يُعدّ بمثابة مرآة للمجتمع الأمريكي، إذ يستعرض كيف يتعامل الأفراد والمؤسسات مع الإرهاب الغامض والمفاجئ، ويُقدّم العمل سردًا إنسانيًا عميقًا لردود أفعال العائلات المنكوبة: عائلات موجنز، وجونكالفيس، وكيرنودلز، وتشابين

كما يُلقي الضوء على أداء الأجهزة الأمنية المختلفة، من الشرطة المحلية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ويُناقش ما تم تنفيذه بنجاح وما شابه من قصور.

جيمس باترسون.. اسم لامع في عالم الرواية والتحقيق

الكاتب جيمس باترسون يعتبر من أبرز الأسماء الأدبية في عصرنا، إذ يشتهر بابتكار شخصيات ومسلسلات روائية أيقونية مثل: "أليكس كروس"، و"نادي جرائم القتل النسائية"، و"ماكسيموم رايد".

تعاون جيمس باترسون في عدد من المشاريع مع شخصيات مرموقة مثل بيل كلينتون، ومايكل كريشتون، ودولي بارتون، في كتب روائية وغير روائية نالت شهرة واسعة.

مؤلفات جيمس باترسون

من بين مؤلفات جيمس باترسون غير الروائية الناجحة كتاب "ثراء فاحش"، و "امشِ بحذائي القتالي"، إلى جانب "أربعة من أيداهو"، الذي يُعدّ أحد أبرز أعماله الأخيرة.

وحاز جيمس باترسون على جائزة إدغار، وعشر جوائز إيمي، إلى جانب الجائزة الأدبية للمؤسسة الوطنية للكتاب، وأخيرًا الميدالية الوطنية للعلوم الإنسانية، تقديرًا لمساهماته الأدبية والثقافية المؤثرة.