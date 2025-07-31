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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الزمالك يطالب بتعويض مالي بعد توقيع هذا اللاعب لنادي سعودي

الزمالك يطالب بتعويض مالي بعد توقيع هذا اللاعب لنادي سعودي
الزمالك يطالب بتعويض مالي بعد توقيع هذا اللاعب لنادي سعودي
ولاء خنيزي

دخل نادي الزمالك في مفاوضات قانونية مع محامي اللاعب الفرنسي الإيفواري تيدي أوكو، وذلك للمطالبة بمبلغ مالي يتراوح بين 200 إلى 300 ألف دولار، على خلفية توقيع اللاعب لنادي الرياض السعودي، رغم وجود اتفاق مسبق بين الأطراف المعنية.

اتفاق ثلاثي موثّق لم يُستكمل

ترجع جذور الأزمة إلى اتفاق ثلاثي تم توقيعه سابقًا بين نادي الزمالك، ونادي لوزيرن السويسري، وتيدي أوكو، والذي نصّ على التزامات محددة من جميع الأطراف.

ورغم أن الصفقة لم تكتمل حينها بشكل نهائي، إلا أن إدارة الزمالك تعتبر أن لديها ما يكفي من السندات القانونية التي تحفظ حقوقها في هذا الملف.

اتصالات قانونية ومحاولة للتسوية الودية

أكدت مصادر من داخل القلعة البيضاء أن الإدارة القانونية للنادي تُجري اتصالات مستمرة مع محامي اللاعب بهدف التوصل إلى تسوية مالية، تُنهي الأزمة بشكل ودي، دون الحاجة إلى التصعيد.

وأوضحت المصادر أن النادي يرفض ما اعتبره "محاولة التفاف على اتفاق قانوني موثّق"، مشيرة إلى استعداد الزمالك لتصعيد الملف إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حال فشل الحل الودي.

الزمالك يتمسك بحقوقه رغم تغيير اللاعب لوجهته

وكان اللاعب تيدي أوكو ضمن أولويات الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بناءً على طلب من المدير الفني يانيك فيريرا، قبل أن يُفاجأ النادي بتوقيع اللاعب لنادي الرياض السعودي، ما دفعه للتحرك سريعًا لحماية حقوقه المادية.

إصابة أحمد ربيع تبعده مؤقتًا عن الزمالك

وفي سياق منفصل، تلقى الزمالك ضربة مبكرة في فترة الإعداد بعد إصابة لاعبه الجديد أحمد ربيع، المنتقل حديثًا من صفوف البنك الأهلي، خلال مشاركته في تدريبات الفريق.

تمزق عضلي وبرنامج تأهيلي قصير

وقد كشفت الفحوصات الطبية عن تعرض اللاعب لتمزق في العضلة الأمامية، الأمر الذي سيُبعده عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 يومًا، ويخضع أحمد ربيع في الوقت الحالي إلى برنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الطاقم الطبي للفريق.

كان يستعد للظهور الأول

وتأتي هذه الإصابة في وقت كان يستعد فيه أحمد ربيع للظهور الأول بقميص الزمالك، وسط توقعات بمساهمة قوية له في خط الوسط، خاصة بعد تألقه اللافت مع فريقه السابق، ويأمل الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا في عودة اللاعب سريعًا لاستكمال التحضيرات قبل انطلاق الموسم الجديد.

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