أمير هشام: الزمالك يواجه أزمة في خروج «الجفالي».. ومحاولة لتسويقه في قطر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك يواجه صعوبات كبيرة في خروج التونسي أحمد الجفالي للإعارة في أحد الفرق المصرية بسبب راتبه السنوي الذي يصل إلى 200 ألف دولار.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الجفالي خارج حسابات الاتحاد السكندري ولا توجد نية للتعاقد معه مطلقا، والحل الاخير لدى الزمالك هو انتقال اللاعب التونسي إلى فاركو.

وأضاف: الجفالي كان لديه مرونة في البداية، ولكن تراجع عن موقفه وطلب الحصول على عقده كاملا حال رغبة النادي في رحيله.

وأكمل: هناك محاولات لدى مسئولي الزمالك في تسويق عقد الجفالي لأحد الأندية القطرية.