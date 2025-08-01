إعارة نجم تشيلسي الشاب إلى ستراسبورج الفرنسي

أعاد تشيلسي الإنجليزي، مدافعه الشاب مامادو سار إلى نادي ستراسبورج، اليوم الجمعة، للمشاركة معه الموسم المقبل في الدوري الفرنسي.



وأكد النادي الفرنسي نبأ الإعارة على موقعه الإلكتروني، بعد أن باع سار، صاحب التقييم العالي، إلى تشيلسي في يونيو.



ويُعتبر ستراسبورج مملوكًا للتحالف الذي يقوده تود بوهلي وكليرليك كابيتال والذي استحوذ على تشيلسي في عام 2022.

سار، البالغ من العمر 19 عامًا، لاعب دولي مع منتخب فرنسا تحت 20 عامًا، وكان لاعبًا أساسيًا في الموسم الماضي، إذ لعب 27 مباراة في الدوري، حيث احتل ستراسبورج، ومقره ألزاس، المركز السابع ليضمن مكانًا في تصفيات دوري المؤتمرات، وسبق له اللعب لفترة وجيزة مع ليون.



وفاز تشيلسي بدوري المؤتمرات الموسم الماضي، وسيشارك في دوري أبطال أوروبا بعد أن احتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.



واستحوذت مجموعة بلو كو، مالكة تشيلسي، على ستراسبورج عام ٢٠٢٣، وأعلن تشيلسي أن سار وقّع عقدًا حتى عام ٢٠٣٣، لكنه لم يكشف عن قيمة الصفقة.



ويفتتح ستراسبورج مشواره في الدوري بمواجهة ميتز في ١٧ أغسطس.