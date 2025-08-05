حمدان يثير الجدل برسالة بعد أنباء انتقاله للزمالك.. هل تمت الصفقة؟

أثار اللاعب حامد حمدان الجدل بمنشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" تزامناً مع أنباء انتقالة لنادي الزمالك فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب حامد حمدان: "الأمان الوحيد لك هو الله سبحانه وتعالى، عندما قال: (يا موسى إني أنا الله)، لا تفكر في قوة الظروف، ولا في قوة البشر، ولا في قوة المال، بل فكر في قوة الله سبحانه. وكن قريبًا منه، فهو الحافظ لك في جميع الأحوال."

يعقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة أخيرة خلال الساعات القليلة المقبلة مع إدارة نادي بتروجت للتفاوض يشأن ضم الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط الفريق البترولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الزمالك دخل في مفاوضات مكثفة في الفترة الماضية لضم حامد حمدان بالرغم من تمسك النادي البترولي باستمرار اللاعب في صفوفه.

وشدد مصدر بالنادي الأبيض أن الجلسة التي ستعقد جلال ساعات ستحسم الموقف النهائي لانتقال اللاعب للزمالك من عدمه.