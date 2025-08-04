الألياف الغذائية.. سلاح فعّال للوقاية من سرطان الأمعاء| كيف؟

تشهد حالات سرطان الأمعاء (القولون والمستقيم) ارتفاعًا مقلقًا على مستوى العالم، وخاصة بين فئة الشباب، وسط تحذيرات طبية من أن إهمال عنصر غذائي بسيط قد يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض القاتل، ويؤكد الخبراء أن كثيرًا من الأشخاص لا يدركون أهمية الألياف الغذائية في الوقاية من السرطان، على الرغم من معرفتهم بدورها في تحسين صحة الجهاز الهضمي، وذلك وفقًا لما نشره موقع تايمز ناو.

استهلاك الألياف.. أقل بكثير من المطلوب

وفقًا لدراسة حديثة كُلّف بها اتحاد الأغذية والمشروبات في المملكة المتحدة، فإن 7% فقط من الأشخاص يعرفون أنهم بحاجة لاستهلاك حوالي 30 جرامًا من الألياف يوميًا، بينما يعتقد الغالبية أن الكمية المناسبة لا تتجاوز 12.4 جرامًا، هذا الفرق الكبير بين الحاجة الفعلية والاستهلاك الفعلي يحرم الجسم من مجموعة من الفوائد الصحية الحيوية.

فوائد الألياف تتجاوز الهضم

على الرغم من أن معظم المشاركين في الدراسة يدركون دور الألياف في تحسين الهضم، فإن نصفهم فقط يعرفون أن الألياف تقي من أمراض الأمعاء المزمنة، كما أن 35% فقط من الأشخاص يعلمون أن النظام الغذائي الغني بالألياف يساهم في خفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

كيف تحمي الألياف من سرطان القولون؟

يُوضح الأطباء أن الألياف تعمل على تعزيز انتظام حركة الأمعاء، مما يقلل من مدة بقاء المواد المسرطنة داخل الجسم، ويحدّ من تلامسها مع بطانة القولون، كما تسهم الألياف في تغذية البكتيريا المعوية النافعة، التي بدورها تُنتج مركبات تحمي من تطور الخلايا السرطانية.

وتساعد الألياف أيضًا في:

تحسين مستويات السكر في الدم

خفض الكوليسترول الضار

التحكم في الوزن

تسريع إخراج الفضلات وتقليل امتصاص السموم

الشباب في دائرة الخطر

غالبًا ما يُقبل الشباب على تناول الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة، وهي فقيرة بالألياف، مقابل عزوفهم عن الفواكه، والخضروات، والبقوليات، والحبوب الكاملة، وينصح الخبراء بتناول خمس حصص يومية من الفواكه والخضراوات، إلى جانب الحبوب الكاملة، للوصول إلى الحصة الموصي بها من الألياف.

اطعمة ينبغي الإكثار منها

5 أطعمة غنية بالألياف ينبغي الإكثار منها

الفراولة

البطاطا الحلوة

الفاصوليا السوداء

اللوز

الحبوب الكاملة (مثل الشوفان والبرغل)

ما هو سرطان الأمعاء؟

سرطان الأمعاء هو مرض خبيث يبدأ عادة في القولون أو المستقيم، وغالبًا ما يتطوّر من سلائل حميدة في بطانة الأمعاء، وإذا لم يُكتشف مبكرًا، فقد ينتشر إلى أعضاء أخرى في الجسم.

أعراض سرطان القولون