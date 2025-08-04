قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم.. استمرار الأجواء حارة نهارا ورياح تلطف المحافظات
حدث ليلا| ساعات على انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. حبس البلوجر شاكر وسوزي الأردنية 4 أيام.. وترامب: لا نريد أن يتضور سكان غزة جوعا
ماذا قال البلوجر شاكر محظور أمام نيابة القاهرة الجديدة خلال 7 ساعات تحقيق؟
وفقا لآخر تحديث.. سعر الذهب في مصر اليوم
تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري لعملائه
صحيفة عبرية: اتفاق جديد مع حماس يستغرق شهوراً
أصبحنا دولة منبوذة.. إيهود أولمرت يهاجم سياسات إسرائيل الحالية
ساعات على انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. كل ما تحتاج معرفته
قرار عاجل ضد مدير أعمال البلوجر شاكر محظور
بشرى للمواطنين.. منخفض جوي يتسبب في انخفاض الحرارة على القاهرة والمحافظات
متوسط سعر الدولار اليوم الإثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علماء أمريكيون يكتشفون فيروسا شائعا يمكن أن يسبب سرطان الجلد

سرطان الجلد
سرطان الجلد
هاجر هانئ

في اكتشافٍ رائد، وجد باحثو المعاهد الوطنية للصحة أن فيروس الورم الحليمي البشري بيتا، الذي كان يُعتبر سابقًا غير ضار، يمكن أن يُسبب سرطان الجلد مباشرةً لدى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، كشف سرطان الخلايا الحرشفية المتكرر لدى امرأة تبلغ من العمر 34 عامًا أن الفيروس قد تسلل إلى الحمض النووي لخلايا جلدها، نجحت عملية زرع الخلايا الجذعية في استعادة وظائف المناعة لديها، والقضاء على السرطان.

ربما سمعتَ بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، ذلك الفيروس الذي يتبادر إلى ذهن معظم الأشخاص عندما يتعلق الأمر بأمور مثل سرطان عنق الرحم، ولكن هل تعلم أن هناك نوعًا من فيروس الورم الحليمي البشري يعيش عادةً على الجلد، مُهتمًا بشؤونه الخاصة؟ يُسمى هذا النوع فيروس الورم الحليمي البشري بيتا، وحتى الآن، كان العلماء يعتقدون أنه لا يُسبب سرطان الجلد مباشرةً، كانوا يعتقدون أنه يُساهم فقط في تفاقم تلف الجلد الناتج عن التعرض لأشعة الشمس مع مرور الوقت.

وجد الباحثون في المعاهد الوطنية للصحة (NIH) دليلاً على أن هذا الفيروس بيتا-HPV "غير الضار" يمكن أن يتحول في الواقع إلى سبب كامل لسرطان الجلد - ولكن بشكل خاص في الأشخاص الذين لا تعمل أنظمتهم المناعية بشكل صحيح.

تبدأ القصة بامرأة تبلغ من العمر 34 عامًا، أصيبت بنوع شائع من سرطان الجلد يُسمى سرطان الخلايا الحرشفية على جبهتها، ورغم خضوعها لعمليات جراحية وعلاجات، استمر السرطان في الظهور، ظن الأطباء في البداية أن بشرتها لا تستطيع إصلاح أضرار أشعة الشمس بشكل صحيح، وأن جهازها المناعي يسمح للفيروس بالانتشار.

اتضح، في حالتها، أن فيروس بيتا-HPV تسلل إلى الحمض النووي لخلايا جلدها، وكان يُنتج بنشاط بروتينات فيروسية، مُسيطرًا على خلايا جلدها، كان هذا خبرًا هامًا، لأنه لم يكن معروفًا سابقًا أن فيروس بيتا-HPV يفعل ذلك.

كانت مشكلة جهازها المناعي أن بعض الخلايا المناعية، الخلايا التائية، لم تكن تنشط بشكل كافٍ لمحاربة الفيروس. وبسبب ذلك، بقي الفيروس موجودًا وتسبب في عودة سرطان الجلد مرارًا وتكرارًا.

انتبه.. هذه عوامل الخطر للإصابة بسرطان الجلد

ماذا فعل فريق المعاهد الوطنية للصحة؟

 

وضعوا لها خطة علاجية شخصية، وأجروا لها عملية زرع خلايا جذعية لاستبدال خلاياها المناعية المعيبة بأخرى سليمة. بعد عملية الزرع، اختفت جميع مشاكلها المتعلقة بفيروس الورم الحليمي البشري، بما في ذلك سرطان الجلد، ولم تعد إليها منذ أكثر من ثلاث سنوات.

تظهر هذه الحالة أنه في الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، يمكن لفيروس الورم الحليمي البشري بيتا أن يسبب سرطان الجلد بشكل مباشر من خلال اختطاف خلايا الجلد، بدلاً من مجرد مساعدة أضرار أشعة الشمس على القيام بدورها.

يقول العلماء إن هذا الاكتشاف قد يُغير طريقة علاج سرطان الجلد، وخاصةً هذا النوع، وخاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز المناعي، كما يُبرز أهمية جهازنا المناعي في السيطرة على الفيروسات.

وصرحت الدكتورة أندريا ليسكو، الحاصلة على درجة الدكتوراه في الطب، من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) التابع للمعاهد الوطنية للصحة (NIH): "قد يُغير هذا الاكتشاف تمامًا نظرتنا إلى تطور سرطان الخلايا الحرشفية الخلوية، وبالتالي علاجه، لدى الأشخاص الذين يعانون من حالة صحية تُضعف وظائف المناعة". وأضافت: "يُشير هذا إلى احتمال وجود المزيد من الأشخاص المصابين بأشكال عدوانية من سرطان الخلايا الحرشفية الخلوية، والذين يعانون من خلل كامن في الجهاز المناعي، وقد يستفيدون من العلاجات التي تستهدف الجهاز المناعي".

المصدر: timesofindia

فيروس الورم الحليمي سرطان الجلد الجهاز المناعي علاج سرطان الجلد الخلايا المناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"أم مكة" و"أم سجدة"

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

شاكر محظور

قرار عاجل ضد مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

قبل بداية التعاملات .. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 4 أغسطس 2025

قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025

الإفتاء

ما حكم من مات وعليه دين كبير يصعب سداده؟.. الإفتاء توضح

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 3 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 4 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

تركي ال شيخ

تركي آل شيخ يحتفل بعيد ميلاده

منه فضالي

انتي بتعرفي ربنا؟.. منة فضالي ترد على منتقدي ملابسها وسفرها الدائم

طارق السيد

مخدتش فلوسي.. طارق السيد يهاجم مجلس الزمالك

بالصور

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"

أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك

فيديو

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

شاكر وتعاطي المخدرات

شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد