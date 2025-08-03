ألفاظ خارجة وتجاوزات أخلاقية.. من هو البلوجر محمد عبد العاطي؟

ألقت منذ ساعات الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر محمد عبد العاطي، وذلك بناء على بلاغات متعددة تقدم بها محامون ومواطنون، تمحورت حول نشره مقاطع فيديو تضم محتوى خادش للحياء العام، وإيحاءات خارجة على منصات مثل تيك توك ويوتيوب.

من هو محمد عبد العاطي ؟



محمد عبد العاطي هو بلوجر ويوتيوبر مصري اشتهر بتقديم برنامج مع كامل احترامي، حيث يعتمد في محتواه على أسلوب نقدي هجومي واستخدام ألفاظ خارجة وإيحاءات صريحة، مما أثار جدلاً واسعًا على السوشيال ميديا بين متابعيه.



عبد العاطي يعد من أبرز الأسماء في مجال المحتوى الجريء والساخر عبر السوشيال ميديا، ما جذب قاعدة الجماهير الشبابية لكنه في المقابل أثار انتقادات لاذعة من شرائح واسعة تعتبر هذا المحتوى خارج عن القيم الاجتماعية، تجاوزات واضحة على قيم المجتمع والأسرة المصرية.

يعتبر القبض على محمد عبد العاطي جزءًا من حملة أمنية ضد ما يعد “محتوى غير لائق” على الإنترنت بمصر، شملت شخصيات مؤثرة أخرى مثل سوزي الأردنية و أم مكة وأم سجدة بمواقع السوشيال ميديا مثل التيك توك.

