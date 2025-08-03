رد فعل غير متوقع من جمال شعبان بعد القبض على التيك توكرز

علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن حملة القبض على بلوجرز التيك توك خلال الأيام الماضية.



علق جمال شعبان في منشوره قائلا:"الشعب المسرور بتطهير التيكتوك من رموزه هو نفسه الشعب الذي صنعهم".



وتابع: "أتمني أن تشمل حملة التنظيف كل مجالات الحياة".

يذكر أنه خلال الساعات الماضية، أثارت قضية القبض على بعض مشاهير السوشيال ميديا بالأخص التيك توك مثل سوزي الأردنية وأم مكة وأم سجدة ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب محتواهم غير اللائق والفيديوهات التي تحمل بعض الألفاظ و التصرفات التي تتناسب مع الذوق العام.



كما تم القبض على القبض على البلوجر شاكر محظور أثناء تواجده داخل كافيه بالقاهرة الجديدة، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على البلوجر محمد خالد، المعروف باسم "مداهم"، الذي كان يعمل بائعا للسمك قبل أن يدخل عالم التيك توك ويكسب العديد من الأموال.

