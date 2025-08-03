بعد النوم على البورش.. 10 صور لـ شاكر محظور قبل و بعد الشهرة

بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر شاكر محظور أثناء تواجده داخل كافيه بالقاهرة الجديدة، نقدّم لك فى هذا التقرير بعض المعلومات عنه.

يظهر محمد شاكر، في مقاطع بث مباشر يتابعها الملايين، وجلبت له شعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي"، كما يوصف بأنه “ملك اللايفات على تيك توك”،و “نمبر وان” على التيك توك.

وفي زمن قياسي، تحول شاكر محظور، من ضابط شرطة إلى واحد من أكثر صانعي المحتوى إثارةً للجدل على تيك توك، محمد شاكر حمزة، أو كما يعرف بين متابعيه بـ"شاكر محظور دلوقتي"، اجتاح منصات التواصل الاجتماعي بظهور مُفاجئ، مُحققًا أرقامًا فلكية من التفاعلات والهدايا الإلكترونية، قبل أن تتصدر صورته العناوين مجددًا، ولكن هذه المرة بصفة "مُتهم".

وفى هذا السياق نعرض لكم مجموعه من صور شاكر قبل و بعد الشهرة..