بحوزته عملات أجنبية ومخدرات.. الداخلية تعلن القبض على البلوجر مداهم| فيديو

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء.

وردت للأجهزة الأمنية عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تمثل خروجاً سافراً على الآداب العامة.

تم ضبط المذكور ( مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية ) وبحوزته ( مبالغ مالية عملات " محلية وأجنبية" –مشغولات ذهبية – كمية من مخدرى "الحشيش – الأفيون" ) وبمواجهته إعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وحيازته للمواد المخدرة للتعاطى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.