البلوجر مداهم من "عيشة على أد الحال" لـ صاحب شركات وعقارات.. ما القصة؟

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر محمد خالد، المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب "مداهم"، وذلك في القاهرة، على خلفية نشره مقاطع فيديو تتضمن محتوى خادش للحياء ومخالف لقيم وأخلاقيات المجتمع. وخلال تلك السطو رنردص لكم المعلومات عن المتهم :

الشاب محمد خالد و الشهير بـ اسم ( مداهم )

الشاب محمد خالد و الشهير بـ اسم ( مداهم ) يملك أكثر من 2 مليون متابع على تيك توك

تعود أصول ( مداهم ) لمحافظة سوهاج تحديدا قرية العواميه التابعة لمركز ساقلته ولد لأسرة متوسطة الحال في محافظة القاهرة منطقة باسوس، وانتقل للاستقرار بحي شيراتون.



بدأ مشواره كلاعب ببجي وبدأت فيديوهات البث المباشر الخاصة به بمشاهدة 200 شخص، واستمر هذا العدد لأكثر من عام و لكن بسبب شخص مجهوغ قام بتسجيل جزء من اللايف و قام بنشره مثل الفيديو العادي و تخطي هذا الفيديو 40 مليون مشاهده في أسبوع و هذا الفيديو هو سبب شهرة مداهم الكبيرة حيث انه الآن يمتلك كافيه و شركة إسكان عقارية و شركة قطع غيار السيارات من أرباح اللايفات بجانب سيارته الـ BMW النادرة



وجاءت عملية الضبط عقب ورود عدة بلاغات إلى الجهات المختصة ضد عدد من صناع المحتوى، يتهمونهم بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مواد تسيء للذوق العام وتتنافى مع الآداب العامة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق.