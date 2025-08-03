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داخل كافيه بالقاهرة الجديدة.. سقوط البلوجر شاكر محظور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

داخل كافيه بالقاهرة الجديدة.. سقوط البلوجر شاكر محظور

البلوجر شاكر محظور
البلوجر شاكر محظور
أحمد مهدي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر شاكر محظور أثناء تواجده داخل كافيه بالقاهرة الجديدة.

حيث نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط البلوجر شاكر محظور على خلفية اتهامه بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

قبل القبض بساعات

ومنذ ساعات قليلة وجّه التيك توكر شاكر على رسالة غاضبة بسبب الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد القبض على عدد من صُنّاع المحتوى على تيك توك.

وقال شاكر، في بث مباشر من منزله عبر حسابه الرسمي على "تيك توك":
"أنا مش بعمل حاجة غلط، وطلوعي لايف من بيتي أكبر دليل. عندي قبول ومحبة من الناس، وفي ناس بتحاول تشوه سمعتي وتحطني وسط المشاكل بالعافية."

وأضاف: “كل اللي نزل عني أخبار كاذبة. هشغّل أكبر فريق قانوني، وهيبقى عندي تيم كامل على السوشيال ميديا، وأي حد ينشر عني حاجة مش صح هقاضيه وهاخد حقي بالقانون”.

وتابع: “لسّه صاحي ومش عاوز دوشة. والناس اللي في أزمة واتحبسوا، إنتوا بأي عين بتشمتوا؟ دي مش رجولة حتى لو بيني وبينهم خلاف. لو احتاجوني، هكون أول واحد يساعدهم”.

واختتم قائلًا:
**"أنا رقم 1 على تيك توك في الوطن العربي.. إيه اللي مزعلكم من نجاحي؟!"

وكان عدد من البلوجرز، مثل سوزي الأردنية، وأم سجدة، وأم مكة، وشاكر، قد أثاروا جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تقديم بلاغات ضدهم بتهمة نشر محتوى مخل يساعد على نشر الفسوق ويدمّر القيم الأسرية.

حبس البلوجر “أم سجدة”

قررت النيابة العامة بالمقطم حبس البلوجر "أم سجدة" أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، والخروج عن الآداب العامة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي، تفاصيل القبض على "أم سجدة" و"أم مكة"، موضحة أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورتين – ربتا منزل مقيمتان في القاهرة والقليوبية – وبمواجهتهما، اعترفتا بنشر المقاطع المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

القبض على البلوجر "سوزي الأردنية

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على البلوجر "سوزي الأردنية" داخل شقتها بالقاهرة الجديدة، بعد تلقي عدة بلاغات ضدها بسبب المحتوى الذي تبثّه على منصات التواصل.

وعلى الفور، تم ضبطها واقتيادها إلى قسم الشرطة، وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.

حبس البلوجر “أم مكة”

قررت جهات التحقيق المختصة حبس البلوجر "أم مكة" أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة، إلى جانب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتشكيك في مصادر ثروتها.

بلاغ ضد شاكر وأم جني وعلياء القمري ومداهم

كما تم تقديم بلاغات إلى الأجهزة المعنية ضد عدد من صناع المحتوى على تيك توك، من بينهم: شاكر، وأم جني، وعلياء القمري، ومداهم، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، وبث محتوى ينطوي على الفسق والفجور، والتعدي على القيم الأسرية.


 

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