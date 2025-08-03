البلوجر شاكر من دنجوان تيك توك لنزيل تخشيبة الحبس على ذمة التحقيقات

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر شاكر محظور أثناء تواجده داخل كافيه بالقاهرة الجديدة وفي خلال تلك السطو نرصد كل المعلومات عن المتهم :

１- اسمه الحقيقي محمد شاكر حمزة

２- وُلد عام 1995 فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية

３- درس الهندسة ولكنه لم يكملها

４- دخل عالم منصات التواصل من خلال برنامج Cloub house وحاز على شهرة لافتة

５- ربح فى أول لايف علي تيك توك 2 دولار

６- اختار الظهور على السوشيال ميديا من خلال البث المباشر

７- أطلق عبارة شاكر محظور دلوقتي على حسابه الرسمي على تيك توك

8- ظهر في جولات عبر تيك توك مع عدد من الفنانين والبلوجر ومنهم مني فاروق وكاميليا وحمو بيكا

9- يتابعه على تيك توك 4.7 مليون شخص ويلقب بـ الدنجوان

حيث نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط البلوجر شاكر محظور على خلفية اتهامه بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.