طارق سابها ومونلي أنتيمها.. حكاية سوزي الأردنية مع الارتباط

أثارت أسماء سوزي الأردنية وأم مكة وأم سجدة ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد القبض عليهم بسبب محتواهم غير اللائق و الفيديوهات التي تحمل بعض الألفاظ و التصرفات التي لا تتناسب مع الذوق العام.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على البلوجر سوزي الأردنية من داخل منزلها بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد تقديم عدد من البلاغات ضدها.



وفي هذا السياق تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صور خطوبة سوزى الأولى من طارق.

إنفصال سوزى و طارق بعد شهر خطوبة..

وقالت سوزي الأردنية: “شوية مشاكل بين الأهل فرقتنا عادي مفيش أي مشكلة، ربنا معاه ومعايا وربنا يسعد كل واحد في حياته، أنا طلعت أعمل الفيديو علشان لو شفتوه في أي مكان تاني مع حد غيري، لو أنتوا شوفتوه محدش ييجي يقولي، إحنا خلاص مش لبعض”.

وأنهت سوزي الأردنية:"أنا مش ناقصة شماتة ولا عايز يتكلم، لأن ده كان حب 5 سنين والموضوع مش سهل خالص، كل واحد يخليه في حاله".

ارتباط سوزى و مونلى..

و بعد فترة من فسخ خطوبتها ظهرت سوزى مع شاب يدعى مونلى في أغلب الفيديوهات التى تظهر فيها و فى السفريات وهو ما أثار الجدل حولهما و تساءل الجمهور عن ارتباطهما رسمى و لكن سوزي كانت ترد فى فيديوهات التيك توك، هنتخطب قريب.

صور سوزى ومونلى..



