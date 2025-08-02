بلاغ للنائب لتطهير منصات تيك توك من سوزي وأم سجدة وأم مكة وزوجة إبراهيم شيكا

قدم مؤسس حملة تطهير المجتمع ببلاغ للنائب العام ضد مجموعة من التيك توكر منهم البلوجر محمد شاكر والبلوجر أم سجدة وأم مكة وسوزي الأردنية وزوجة الراحل إبراهيم شيكا

نص البلاغ

وجاء فى البلاغ أن المشكو في حقهم أنشأوا حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي تيك توك ويعرضون محتوى أبسط وصف له هو التفاهة خلاف ما يقومون بفعله من خلال تلك البتات بالظهور مع شخصيات عرف عنهم العداء للوطن ومحاربة مؤسسات الدولة أمثال بهجت الهارب الى أمريكا واحد السيدات التي تفخر بحديثها عن نشاكها في مجال الدعارة فما يتم عرضه على العام يخالف المبادئ والقيم لمجتمعنا، خلاف الظهور السريع والثراء الفاحش ويستخدمون التيك توك ومنصات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بهدف التربح، الأمر الذي يدر أرباح ضخمة تتجاوز الملايين والأمر الذي أظهرهم بصورة تخالف حقيقة وضعهم حين بداية ظهورهم، الذي يوضح وبجلاء شبهة غسيل الأموال.