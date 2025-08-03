اليوم العالمي للبطيخ.. جمال شعبان ينصح بتناوله لهذه الأسباب

يحتفل العالم يوم 3 أغسطس من كل عام بـ اليوم العالمي للبطيخ، فهو من الفاكهة الصيفية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها؛ نظرا لما يحتويه من مذاق جيد وفوائد صحية للجسم.

وكشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن فوائد البطيخ وضرورة تناوله بمناسبة اليوم العالمي للبطيخ.

فوائد البطيخ

كتب جمال شعبان في منشوره: “النهارده اليوم العالمي للبطيخ، اذكروا محاسن البطيخ”.

وأضاف: “البطيخ ڤياجرا طبيعية، ويمنع جلطات القلب، حيث يحتوي على نسبة عالية من الماء والسكريات البسيطة وملح البوتاسيوم يمنع الجفاف ويناسب الموجات الحارة”.

وأضاف: “البطيخ يحتوي على فلاڤونويد مضاد لللأكسدة، الليكوبين يمنع الجلطات، السيتروللين موسع للشرايين مثل الڤياجرا، ما أثقل الصيف لولا خفة ظل البطيخ”.