أمراض خطيرة .. احذر تناول البطيخ بهذه الطريقة

يعشق الكثير منا تناول البطيخ بكثرة خلال فصل الصيف حيث أنه يمنح الشعور بالانتعاش كما ان مذاقه رائع ويخفف من الاحساس بدرجات الحرارة العالية ولكن ما لا يعرفه العديد أن الاكثار من تناول البطيخ يصيب الانسان بمشاكل صحية خطيرة للغاية ..

نكشف لكم اضرار البطيخ في اليوم العالمي له وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع هيلثي



مشاكل في الكلى والأعصاب :

أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يأكلون البطيخ بكميات كبيرة يصابون بمشاكل صحية عديدة بالكلى .

اضطراب الأمعاء :

البطيخ غني بمادة الليكوبين، لذلك فإن تناول الكثير من البطيخ قد يؤدى إلى الغثيان والانتفاخ والإسهال والقىء وعسر الهضم .

انخفاض ضغط الدم :

يؤدي الاستهلاك المفرط للبطيخ في انخفاض بمستوى ضغط الدم فى الجسم، لذلك إذا كان الشخص يعانى من انخفاض ضغط الدم، فمن الأفضل تجنب البطيخ بجميع أشكاله.



ارتفاع سكر الدم :

فقد يحتوي البطيخ على مؤشر جلايسيمي مرتفع (GI)، مما يعني أنه يمكن أن يرفع سكر الدم بسرعة، خصوصًا لمرضى السكري إذا تم تناوله بكثرة.

زيادة الوزن :

فرغم أن البطيخ منخفض بالسعرات نسبيًا، إلا أن الإفراط في تناوله بكميات كبيرة قد يؤدي إلى زيادة في استهلاك السكر والسعرات