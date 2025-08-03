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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

5 علامات هامة تشير لنقص فيتامين b12

فيتامين b12
فيتامين b12
نهى هجرس

فيتامين ب12، أو الكوبالامين، موجود طبيعيًا في الأطعمة الحيوانية، ويمكن إضافته أيضًا إلى الأطعمة أو المكملات الغذائية، يُعدّ فيتامين ب12 ضروريًا لتكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي (DNA)، كما أنه عنصر أساسي في وظيفة ونمو خلايا الدماغ والأعصاب.

كما يرتبط فيتامين ب١٢ بالبروتين الموجود في الأطعمة التي نتناولها، في المعدة، يُفكك حمض الهيدروكلوريك والإنزيمات فيتامين ب١٢ إلى شكله الحر، ومن هناك، يتحد مع بروتين يُسمى العامل الداخلي، مما يُتيح امتصاصه في الأمعاء الدقيقة.

تشمل علامات نقص فيتامين b12 ما يلي:

فقر الدم الضخم الأرومات - حالة تكون فيها خلايا الدم الحمراء ذات حجم أكبر من الطبيعي وكمية أصغر من الطبيعي؛ يحدث هذا بسبب عدم وجود ما يكفي من فيتامين ب12 في النظام الغذائي أو سوء الامتصاص

فقر الدم الخبيث - نوع من فقر الدم الضخم الأرومات الناجم عن نقص العامل الداخلي بحيث لا يتم امتصاص فيتامين ب12

التعب والضعف

تلف الأعصاب مع خدر ووخز في اليدين والساقين

فقدان الذاكرة والارتباك

الخَرَف

اكتئاب

المصدر harvard

فيتامين B12 أهمية فيتامين B12 مصادر فيتامين B12

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