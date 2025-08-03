هيدي كرم تستعرض أناقتها في الساحل بهذه الإطلالة.. صور

حرصت الفنانة هيدي كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها في الساحل الشمالي.



إطلالة هيدي كرم في الساحل الشمالي



جذبت هيدي كرم الأنظار بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون جمع بين اللون الأزرق والأخضر ونسقت معه توب ذا أكمام مكشوفة بنفس الألوان.



انتعلت هيدي كرم حذاء صيفي مسطح باللون البيج مع كلاتش و قبعة مصنوعين بالخوص، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية البسيطة الغير مبالغ فيها.



أما من الناحية الجمالية، بدت هيدي كرم بخصلات شعرها المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

